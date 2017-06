Einfache und leistungsstarke Verwaltung und Bereitstellung von Modellen für das Analyseunternehmen

Inspire 2017 -- Alteryx, Inc., (NYSE: AYX) einer der führenden Akteure im Bereich Self-Service-Datenanalysen, hat heute die Übernahme von Yhat, Inc., einem Unternehmen für Data Science mit Sitz in Brooklyn, New York, bekanntgegeben.

Yhat ist auf die Bereitstellung von Self-Service Tools für Data Science für Datenwissenschaftler und Analysten spezialisiert, mit denen Modelle für maschinelles Lernen schneller und mit weniger Ressourcen auf webbasierten und mobilen Anwendungen bereitgestellt werden können. Durch diese Übernahme wird die Alteryx-Plattform für Datenanalysen weiter verbessert werden. Sie baut auf der Strategie auf, Unternehmen dabei zu unterstützen, private und ausgebildete Datenwissenschaftler für die rasche Bereitstellung und Verwaltung moderner Analysemodelle zu stärken.

"Ein entscheidender Punkt, den Yhat mit Alteryx gemeinsam hat, ist die Wertschätzung für die Vereinfachung von Analysen über Self-Service-Tools für die Kunden", sagte Dean Stoecker, CEO und Mitgründer von Alteryx, Inc. "Datenwissenschaftler verbringen heute zu viel Zeit mit der Entwicklung fortschrittlicher Modelle, die nie umgesetzt werden. Mit den Technologien von Alteryx und Yhat gehen wir davon aus, dass Modeling-Tools besser für die Beschleunigung der Bereitstellung zugänglich werden. Das spart Zeit und Frustration und macht das Leben für professionelle ebenso wie für private Datenwissenschaftler, die gerne komplexe unternehmerische Probleme lösen, wieder angenehm."

Die meisten Datenwissenschaftler entwickeln heute Modelle für Prognosen und maschinelles Lernen in Open-Source-Programmiersprachen und müssen diesen Code dann in unterschiedlichen technischen Frameworks implementieren. Das ist zeitraubend und bringt leicht Fehler mit sich, und es erfordert zusätzliche Ressourcen für die Entwicklung häufig kommen Projekte der Datenwissenschaft damit ganz zum Stillstand. Die Yhat-Plattform trägt zur Reduzierung der Hindernisse zwischen Datenwissenschaftlern und Entwicklungsteams durch Beschleunigung der Vorgänge von Erstellung und Bereitstellung von Modellen bei.

"Alteryx bietet bereits eine codefreie Umgebung für moderne Analysen an, durch die Datenzugriff, -erstellung, -analyse und -verbrauch vereinfacht werden", erklärte Austin Ogilvie, CEO von Yhat. "Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt Teil der Alteryx-Gruppe sind und dazu beitragen können, dass es noch einfacher wird, Analysemodelle mit weniger Ressourcen und in weniger Zeit zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen."

Über Alteryx, Inc.

Alteryx (NYSE: AYX) ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Self-Service Datenanalysen. Alteryx Analytics gibt Analysten die einzigartige Möglichkeit, alle ihre Daten über einen reproduzierbaren Workflow auf einfache Weise vorzubereiten, miteinander zu verbinden und zu analysieren. Die Ergebnisse dieser Analysen können sie dann innerhalb von Stunden anstatt Wochen in umfassendere Erkenntnisse umsetzen und weiterleiten. Analysten schätzen die Plattform von Alteryx, weil sie auf Daten aus Datenlagern, Cloud-Anwendungen, Tabellen und anderen Quellen zugreifen und diese bereinigen sowie auf einfache Weise miteinander verbinden und anschließend Analysen prädiktiv, statistisch und räumlich über dieselbe intuitive Benutzerschnittstelle durchführen können, ohne eine einzige Programmzeile schreiben zu müssen. Weitere Infos erhalten Sie unter www.alteryx.com oder telefonisch unter +1-888-836-4274.

Alteryx ist eine eingetragene Marke von Alteryx, Inc. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer.

Safe Harbor Statement

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, darunter Aussagen bezüglich der Übernahme von Yhat und deren Auswirkungen auf die Datenanalyse-Plattform von Alteryx, die Zugänglichkeit von Modeling-Tools und weitere zukünftige Ereignisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nur Prognosen und können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, darunter u. a.: unsere Fähigkeit, die Aktivitäten von Yhat in unsere Geschäftstätigkeiten zu integrieren; unsere Fähigkeit, Produkt- und Serviceverbesserungen sowie neue Produkte und Services zu entwickeln und zu veröffentlichen, um auf die schnellen technischen Veränderungen zeitgemäß und kosteneffektiv zu reagieren; intensiver und zunehmender Wettbewerb auf unserem Markt, sowie sonstige Rahmenbedingungen von Markt, Politik, Wirtschaft und Geschäft.

Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Geschäfte auswirken könnten, finden sich im Abschnitt Risikofaktoren unseres Quartalsberichts auf Formblatt 10-Q für den am 31. März 2017 zu Ende gegangenen Dreimonatszeitraum. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Aussagen infolge von neuen Informationen oder künftigen Ereignissen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170606006782/de/

