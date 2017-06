Steinhoff International Holdings N.V.: Steinhoff mit guten Ergebnissen trotz volatilem Markumfeld

PRESSEMITTEILUNG

7. Juni 2017

Steinhoff mit guten Ergebnissen trotz volatilem Markumfeld

Amsterdam, Niederlande, 7. Juni 2017 - Steinhoff International Holdings N.V. ("Steinhoff") hat heute die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres zum 31. März 2017 bekanntgegeben. Die gute Geschäftsentwicklung führte zu einem Anstieg des Umsatzes um 48% auf 10,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 13% auf 903 Millionen Euro. Bereinigt um die kürzlich getätigten strategischen Akquisitionen und trotz volatiler Märkte und Währungen stieg der Umsatz des Handelsgeschäfts organisch um 9% auf 7,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis des Handelsgeschäfts stieg organisch um 15% auf 534 Millionen Euro. Dies entspricht einer Verbesserung der optativen Marge um 40 Basispunkte auf 7,5%.

Diese Ergebnisse kommentierte Markus Jooste, CEO von Steinhoff: "Die solide Entwicklung des Umsatzes und des Ergebnisses zeigen wie stabil das Geschäftsmodell der Gruppe ist. Das ist im Wesentlichen auf unsere Diversifizierung bei Produkten und Standorten zurückzuführen. Außerdem trägt auch weiterhin unser Managementteam und dessen operative Fokussierung einen wesentlichen Teil zu dem guten Wachstum bei."

Darüber hinaus war die Berichtsperiode geprägt von der Integration der kürzlich getätigten strategischen Akquisitionen. Dies umfasst auch die Neupositionierung von Mattress Firm nach dem Rebranding von rund 1.400 Sleepy's und Sleep Train Filialen. Der Umsatz von Mattress Firm betrug in der Berichtsperiode 1,5 Milliarden Euro und die operative Marge betrug 4,5% nach Bereinigung der Einmalkosten der Umfirmierung von 48 Million Euro. Im gleichen Zeitraum kündigte Steinhoff eine neue strategische Partnerschaft mit Serta Simmons, dem größten Hersteller von Matratzen in den USA, und die Übernahme von Sherwood Bedding an. Sherwood Bedding, ein Produzent von Eigenmarken, ist bereits ein Zulieferer von Mattress Firm. Die Übernahmen von Poundland im Vereinigten Königreich und von Fantastic Furniture in Australien überstiegen die bisherigen Erwartungen deutlich. Poundland zeigte erstmalig seit Dezember 2014 ein positives flächenbereinigtes Wachstum.

Der Umsatz des integrierten Geschäftsbereichs Household Goods wuchs im Berichtszeitraum um 39% auf 6,3 Milliarden Euro. Trotz eines auf Basis konstanter Wechselkurse und ohne die Akquisition von Mattress Firm unveränderten organischen Umsatzes, hat sich die bereinigte Handelsmarge um 30 Basispunkte auf 7,1% erhöht. Die Bereinigungen beinhalteten Einmalkosten für die Modernisierung von kika-Leiner in Höhe von 20 Millionen Euro und 5 Millionen Euro für Restrukturierungsaufwendungen in Afrika. Obwohl die Umsätze von Conforama um 1,5% zurückgegangen sind, ist die Marge aufgrund des Wachstums bei höhermargigen Produkten und Effizienzsteigerungen in der Lieferkette um 60 Basispunkte gestiegen. Der Umsatz des Geschäftsbereiches European Retail Management (ERM) wuchs um 13% auf 1,3 Milliarden Euro. Dazu trug auch das überproportionale Wachstum von Poco in Deutschland bei, während kika-Leiner, die in der Vergleichsperiode nur vier Monate konsolidiert wurden, ein stabiles flächenbereinigtes Wachstum zeigte. Trotz eines Umsatzrückgangs aufgrund der Abwertung des britischen Pfunds um 14%, eines nach wie vor schwierigen Umfelds im Zuge der Brexit-Entscheidung und Filialschließungen stiegen die Margen der Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich um 60 Basispunkte. Die Umsätze in Australien stiegen um 64% durch die Übernahme von Fantastic Furniture. Die Umsätze in Afrika erhöhten sich um 25% auf 522 Million Euro. Beeinflusst wurde diese Entwicklung von einer Aufwertung des südafrikanischen Rand um 14%, Filialschließungen und der Einbeziehung von Iliad in nur drei Monaten der Vergleichsperiode. Flächenbereinigt stieg der Umsatz in Afrika um 4%, was vor dem Hintergrund eines schwierigen Umfelds eine starke Entwicklung darstellt.

Die hervorragende Entwicklung des Geschäftsbereichs General Merchandise setzte sich mit einem Umsatzanstieg von 79% auf 3,2 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten fort. Ohne Poundland und auf Basis konstanter Wechselkurse stieg der Umsatz um 19%. In Europa erhöhte sich der Umsatz ohne Poundland um 58% auf 490 Million Euro. Aufgrund eines starken flächenbereinigten Wachstums von mehr als 20% und der Eröffnung neuer Filialen wuchs der wechselkursbereinigte Umsatz um 60%.

Trotz schwächerer Konsumgütermärkte stieg der Umsatz von Pepkor mit dem Discount- und Value-Retail-Konzept in Afrika um 25% auf 1,4 Milliarden Euro. Auf Basis konstanter Wechselkurse erhöhte sich der Umsatz um 10%. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum betrug 8%. Das zweistellige Wachstum bei Umsatz und operativen Ergebnis im 18. aufeinanderfolgenden Jahr unterstreicht die Belastbarkeit des eher defensiven Geschäftsmodells von Pepkor.

Der Geschäftsbereich Automotive erzielte ebenfalls gute Ergebnisse trotz der anhaltenden Schwäche des südafrikanischen Marktes für Neu- und Gebrauchtwagen. Der Umsatz stieg um 19% auf 702 Millionen Euro. Das Wachstum auf Basis konstanter Wechselkurse betrug 5%.

"Auf Basis der Geschäftsentwicklung der Gruppe in der Berichtsperiode sind wir zuversichtlich, dass diese Dynamik weiter anhalten und sich die Gruppe im Rahmen der Erwartungen entwickeln wird", sagte Jooste weiter.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und der Halbjahresbericht sind auf Englisch unter folgendem Link abrufbar: www.steinhoffinternational.com.

Um dem Webcast für Analysten und Investoren um 15:00 Uhr MESZ zu folgen, nutzen Sie bitte diesen Link: http://services.choruscall.eu/links/steinhoff170607.html

Medienkontakt

Reina De Waal Investor Relations

Tel: +27 21 808 0711 Email: investors@steinhoffinternational.com

Über Steinhoff International Holdings N.V.

Steinhoff ist der laut Möbelmarkt 2017 nach Umsatz weltweit drittgrößte integrierte Einzelhändler für Haushaltswaren. Das Unternehmen verfügt über 50 Marken und 12.000 Filialen in mehr als 30 Ländern. Steinhoff verkauft, bezieht und stellt Haushaltswaren und allgemeine Handelswaren in Europa, dem Vereinigten Königreich, den USA, Australasien und Afrika her. Das Einzelhandelsgeschäft zielt auf preisbewusste Kunden und stellt diesen günstige Produkte auf Basis einer vertikal integrierten Wertschöpfungskette zur Verfügung.

Unser integriertes Einzelhandelsgeschäft besteht aus:

- Household Goods (Möbel und Haushaltswaren) - General Merchandise (Kleidung, Schuhe, Haushaltswaren und Accessoires)

- Automotive (Angebot an Neu- und Gebrauchtwagen, Autoteile, Versicherungen, Zubehör und Service in Südafrika - inkl. der Autovermietungen von Hertz)

Steinhoff beschäftigt rund 130.000 Mitarbeiter. Die Gesellschaft hat eine Marktkapitalisierung von rund 21 Mrd. Euro und ist im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie mit einer Zweitnotierung an der Johannesburger Wertpapierbörse notiert.

