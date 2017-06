DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Wenn am Mittwoch vor dem Bundesverfassungsgericht das jahrelange Tauziehen um die Brennelementesteuer zu Ende geht, hoffen die deutschen Atomkonzerne auf einen warmen Geldregen. Zusammen haben Eon, RWE und ENBW 6 Milliarden Euro an den Staat überwiesen - in ihren Augen unrechtmäßig. Sollten die höchsten deutsche Richter zu dem Schluss kommen, dass die Steuer gegen das Grundgesetz verstößt, könnten die drei Versorger auf hohe Rückerstattungen setzen. Damit könnte sich auch eine Kursbremse an der Börse lösen. Gut gebrauchen können alle drei das Geld - sei es für neue Investitionen oder den Abbau von Schulden. Die im Juli fällig werdenden Zahlungen an den öffentlich-rechtlichen Atomfonds sind für die Stromproduzenten kein Zuckerschlecken und belasten die Bilanzen. Eon bekäme mit 2,8 Milliarden Euro den dicksten Brocken, gefolgt von RWE mit 1,7 Milliarden und ENBW mit 1,4 Milliarden. Wie in der Vergangenheit sind aber auch "Ja-aber-Entscheidungen" denkbar. Das heißt, das Gericht käme beispielsweise zu dem Schluss, dass das Gesetz zur Brennelementesteuer in Teilen gegen die Verfassung verstößt und die AKW-Betreiber daher eine Teilkompensation erhalten müssen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Ergebnis 1H

09:30 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil zum Kernbrennstoffsteuergesetz

10:00 DE/Adler Real Estate AG, HV

10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, HV

11:00 DE/Jenoptik AG, HV

12:15 US/Navistar International Corp, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Geratherm Medical AG 0,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang April saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm -US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 mit offenem Gesamtvolumen 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2022 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.431,80 0,04% Nikkei-225 20.009,36 0,16% Schanghai-Comp. 3.138,25 1,16% DAX 12.690,12 -1,04% DAX-Future 12.670,00 -1,43% XDAX 12.671,59 -1,44% MDAX 25.448,57 -0,96% TecDAX 2.309,88 -0,53% EuroStoxx50 3.554,18 -0,71% Stoxx50 3.211,47 -0,69% Dow-Jones 21.136,23 -0,23% S&P-500-Index 2.429,33 -0,28% Nasdaq-Comp. 6.275,06 -0,33% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,82 +35

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Gebremst werde die Stimmung von den am Donnerstag aufziehenden politischen Risiken. Dann wird in Großbritannien ein neues Unterhaus gewählt, mit der Gefahr eines "Hung Parliament" und einem schwachen Mandat für die Brexit-Verhandlungen einer neuen Regierung. Außerdem äußert sich der von Donald Trump entlassene frühere FBI-Direktor James Comey vor einem Senatsausschuss - unter Eid, wie Marktteilnehmer betonen. Das könnte in den USA eine Regierungskrise auslösen, falls der US-Präsident dann noch stärker unter Druck geraten sollte. "Das alles spricht erst einmal gegen stärkeres Risk-On", so der Händler. Daneben schwelt weiter die Katar-Krise. Neue Impulse dürften von den deutschen Auftragseingängen ausgehen. Am Nachmittag werden neue Daten zu den US-Öllagerbeständen veröffentlicht.

Rückblick: Leichter - "Viele Anleger haben großen Respekt vor dem Donnerstag", sagte ein Händler mit Blick auf die Abgaben. Dann finden die Parlamentswahlen in Großbritannien statt. Händler sprachen von der Gefahr, dass es nicht zu einem hinreichend starken Regierungsmandat für die Brexit-Verhandlungen kommen könnte. Außerdem tagt die EZB und schließlich äußert sich der von Trump entlassene frühere FBI-Direktor James Comey vor einem Senatsausschuss. Das könnte in den USA eine Regierungskrise auslösen. Verunsichert wurde der Markt aber auch von den neuen Spannungen im arabischen Raum. Der als defensiv geltende Versorgersektor legte um 0,6 Prozent zu, wobei Eon, Endesa, Enel und RWE alle zwischen 1,3 und 2,8 Prozent gewannen. Händler verwiesen auf das erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Brennelementesteuer. Sollten die Richter zu Gunsten der Unternehmen entscheiden, könnten Rückzahlungen in Milliardenhöhe anstehen. Deutlich erholt zeigten sich einige am Tag zuvor nach dem Terroranschlag von London noch schwache Aktien von Fluggesellschaften nach optimistischeren Prognosen des Branchenverbands IATA. Air France-KLM legten um 3,9 Prozent zu, Lufthansa um 1,2 Prozent. Der Pharmasektor verlor 1,4 Prozent. Grund war das starke Minus von 5,5 Prozent bei Roche. Hier enttäuschten Studiendaten.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Größte Verlierer im DAX waren zeitweise VW, die zum Schluss noch 1,9 Prozent abgaben, und Deutsche Bank mit einem Minus von 1,7 Prozent. An beiden Unternehmen hält das Investmentvehikel des unter innerarabischen Spannungen leidenden Emirats Katar größere Aktienpakete. Borussia Dortmund stiegen um 2,7 Prozent auf den höchsten Kurs seit über 15 Jahren. Die Verpflichtung des neuen Trainers wurde positiv aufgenommen. Dagegen fielen Tom Tailor um 7,5 Prozent nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Wacker Chemie fielen um 4,1 Prozent, nachdem sie von der UBS auf "Sell" abgestuft worden waren.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,2% auf 12.672 Punkte

Covestro sanken um 5 Prozent, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Zuvor war bekannt geworden, dass Bayer die Beteiligung an dem Unternehmen erneut reduziert hatte. Bayer tendierten unverändert. Der Wechsel im SDAX hinterließ keine Spuren. Grand City Properties werden erwartungsgemäß Zeal Network ersetzen.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Während Aktien gemieden wurden, waren vermeintliche sichere Häfen Trumpf. US-Staatsanleihen erreichten den höchsten Stand seit November. Die Rendite zehnjähriger US-Titel sank im Gegenzug um 4 Basispunkte auf 2,14 Prozen. Teilnehmer erklärten die Vorsicht mit den bevorstehenden Terminen der Woche, vor allem der Anhörung des von US-Präsident Donald Trump entlassenen FBI-Direktors James Comey vor einem Senatsausschuss. Ebenfalls am Donnerstag tagt die EZB und die Briten wählen ihr Parlament. Auch die neue Nahostkrise sorgte weiter für Unsicherheit. Energiewerte profitierten vom Anstieg des Ölpreises. Im Fokus standen Apple und Amazon mit einem Zeitungsbericht, die beiden US-Unternehmen wollten sich dem Gebot des Apple-Zulieferers Foxconn für die Chipsparte von Toshiba anschließen. Einem Bericht der Zeitung "Asahi" zufolge will Toshiba aber exklusiv mit Broadcom verhandeln. Broadcom wurden 0,7 Prozent höher gehandelt, Apple stiegen um 0,3 Prozent, Amazon gaben 0,8 Prozent nach. AMD sprangen um 6,9 Prozent nach oben. Hier stützten Berichte, dass es bei den Grafikpozessoren des Konzerns zu einem Engpass gekommen sei. Zudem hatte Apple mitgeteilt, die GPU-Technologie von AMD für den neuen iMacPro einsetzen zu wollen. Macy's verloren 8,2 Prozent, nachdem die CFO angekündigt hatte, dass die Bruttomargen niedriger ausfallen könnten als noch im Februar prognostiziert.

DEVISENMARKT DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.27 Uhr

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.27 Uhr EUR/USD 1,1267 -0,1% 1,1279 1,1268 EUR/JPY 123,44 +0,0% 123,40 123,10 EUR/CHF 1,0851 +0,0% 1,0849 1,0853 GBP/EUR 1,1456 +0,0% 1,1444 1,1438 USD/JPY 109,56 +0,2% 109,38 109,24 GBP/USD 1,2907 +0,0% 1,2906 1,2887

Der Dollar rutschte zum Yen auf den niedrigsten Stand seit rund sechs Wochen. Ein Teilnehmer verwies auf Dollar-Verkäufe nach den zuletzt "etwas schwächeren US-Daten". Hinzu komme eine erhöhte Anspannung vor der Wahl in Großbritannien und die Entwicklung im Nahen Osten. Beides trieb die Anleger in den Yen, dem der Ruf eines sicheren Hafens vorauseilt. Zuletzt kostete der Dollar in den USA rund 109,50 Yen, verglichen mit einem Niveau um 110,50 im frühen Tageshoch und Ständen um 111,50 zum Ende der Vorwoche.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,06 48,19 -0,3% -0,13 -15,3% Brent/ICE 50,03 50,12 -0,2% -0,09 -14,9%

Die Ölpreise reagierten mit erhöhter Volatilität auf die Ereignisse im Nahen Osten. Dazu hieß es im Handel, der offene Bruch verschiedener arabischer Ölstaaten und Mitglieder des Erdölkartells Opec könne die Handlungsfähigkeit der Organisation vor dem Hintergrund einer steigenden US-Förderung schwächen. Stützend wirkten dann aber Prognosen von Analysten für die wöchentlichen US-Lagerbestände, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Experten rechnen mit einem deutlichen Rückgang. Einen Hinwei darauf lieferten im späten Geschäft die Daten des American Petroleum Institute (API). Demnach sanken in der vergangenen Woche die Ölvorräte erneut deutlich, während allerdings gleichzeitig die Benzinvorräte zunahmen. Die global gehandelte Ölsorte Brent eroberte die 50-Dollar-Marke zurück, unter die sie am Vortag gefallen war. Das Barrel wurde mit 50,13 Dollar bezahlt, 1,3 Prozent höher als am Montag.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 07, 2017 01:42 ET (05:42 GMT)

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,81 1.294,00 -0,2% -2,19 +12,2% Silber (Spot) 17,67 17,71 -0,2% -0,04 +11,0% Platin (Spot) 958,75 961,00 -0,2% -2,25 +6,1% Kupfer-Future 2,55 2,55 +0,1% +0,00 +1,3%

Der Goldpreis erreichte im Verlauf ein neues Jahreshoch bei 1.296,20 Dollar je Feinunze. "Gold erhält gleich von mehreren Seiten Unterstützung", sagte Rohstoffanalyst Eugen Weinberg von der Commerzbank. Er verwies auf die Krise um Katar und den schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag. Im späten Geschäft stieg der Preis um 1,2 Prozent auf 1.293 Dollar pro Feinunze.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

KATAR

Die diplomatische Krise mit dem Golf-Emirat Katar ist einem US-Medienbericht zufolge auf eine von russischen Hackern initiierte Fehlinformationskampagne zurückzuführen. Russische Hacker hätten eine "Fake News"-Geschichte bei der staatlichen Nachrichtenagentur Katars platziert, die Saudi-Arabien und mehrere andere Staaten zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Katar veranlasst habe, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf US-Geheimdienstmitarbeiter. Der saudi-arabische Außenminister hat derweil Katar zu einem grundlegenden Politikwechsel im Umgang mit Extremisten aufgerufen.

TÜRKEI

Der Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, ist festgenommen worden. Kilic werde vorgeworfen, Verbindungen zur Bewegung des im US-Exil lebenden Geistlichen Fethullah Gülen zu unterhalten, teilte Amnesty mit. Neben dem Anwalt seien 22 weitere Juristen unter dem gleichen Vorwurf festgenommen worden.

INDEXÄNDERUNF - GRAND CITY PROPERTIES/ZEAL NETWORKS

Grand City Property ersetzen Zeal Network im SDAX nach der Fast-Entry-Regel. Das Unternehmen qualifiziere sich hinsichtlich seiner Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für eine Aufnahme in den SDAX. Die Änderung tritt mit Handelsbeginn am 19. Juni in Kraft.

BAYER - COVESTRO

Bayer hat seine Beteiligung an der Kunststofftochter Covestro weiter zurückgefahren. Der direkte Anteil verringerte sich von 53,3 Prozent auf 44,8 Prozent. Dazu wurden 17,25 Millionen Aktien zu je 62,25 Euro abgegeben. Durch die geplante Einlage in den Pensions-Treuhandverein Bayer Pension Trust e.V. wird sich der Anteil der Bayer AG an Covestro um weitere 4 Prozentpunkte verringern. Darüber hinaus wurden Schuldverschreibungen im Volumen von 1 Milliarde Euro mit Fälligkeit im Jahr 2020 angeboten, die in Covestro-Aktien umgetauscht werden können. Die Aktienplatzierung und die Begebung der Schuldverschreibungen fanden am Dienstagabend nach Marktschluss statt und richteten sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Im Rahmen der Platzierungen hat Bayer einer Haltefrist von 90 Tagen zugestimmt.

LINDE

Standard & Poor's (S&P) hat die Einstufung von A+ für die langfristige Bonität von Linde bestätigt. Der Zusammenschluss mit dem US-Konzern Praxair werde eine positive Auswirkung auf die gemeinschaftlichen Geschäftsrisiken haben, da das neue Unternehmen diversifizierter und global balancierter sei.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2017 01:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.