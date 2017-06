Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Ratingagentur S&P hat die Bonitätseinstufung der USA mit "AA+/A-1+" bestätigt. Der Ausblick sei unverändert stabil, fügte S&P hinzu. Die Ratings der USA werden laut S&P gestützt von der robusten und diversifizierten Wirtschaft sowie durch das Alleinstellungsmerkmal der Vereinigten Staaten als Emittent der weltweit wichtigsten Reservewährung. Negativ hob S&P dagegen die hohe Staatsverschuldung und die kurzfristig ausgerichtete Politik der USA hervor.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:15 Navistar International Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.431,80 +0,04% Nikkei-225 19.995,62 +0,08% Hang-Seng-Index 25.970,54 -0,10% Kospi 2.353,09 -0,66% Shanghai-Composite 3.135,88 +1,09% S&P/ASX 200 5.678,60 +0,20%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer wenig veränderten Tendenz zeigen sich die Börsen in Ostasien zur Wochenmitte. Während es in Schanghai deutlicher nach oben geht und der Markt damit die Erholungsbewegung aus dem späten Vortagesgeschäft fortsetzt, sind die Veränderungen an den anderen Börsen überschaubar. In Sydney sorgen die mit Spannung erwarteten Daten zum Wachstum im ersten Quartal lediglich beim "Aussie" für etwas Bewegung der auf den höchsten Stand seit vier Wochen klettert. Im Vergleich zum Vorjahr betrug das Wachstum 1,7 Prozent und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 1,6 Prozent. Übergeordnet sorgen die anstehende Sitzung der EZB, die Wahl in Großbritannien sowie die Anhörung ehemaligen FBI-Chefs James Comey vor einem Senatsausschuss weiter für Zurückhaltung. In Sydney schießt die Vocus-Aktie nach oben. Der US-Finanzinvestor KKR will für 1,65 Milliarden Dollar den australischen Telekom-Konzern kaufen. In Hongkong stehen von AAC Technologies im Fokus, die nach der Wiederaufnahme des Handels um 16,7 Prozent zulegen auf 95 Hongkong-Dollar. Im Mai hatte das Analysehaus Gotham City dem Smartphone-Komponentenhersteller dubiose Praktiken bei Abrechnungen vorgeworfen, was von dem Unternehmen allerdings umgehend zurückgewiesen wurde. Damals lag der Kurs noch bei über 110. Gold bleibt gesucht. Am Vortag hatte das Edelmetall bei 1.296 Dollar ein neues Jahreshoch markiert. Die kräftigen Gewinne aus dem US-Handel können weitgehend verteidigt werden. Der Yen konnte zwischenzeitlich seine jüngsten Gewinne weiter ausbauen. Mit 109,31 Yen rutschte der Dollar auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen. Vor allem die Comey-Anhörung könnte sich als Richtungsgeber für den Dollar erweisen, heißt es aus dem Handel.

US-NACHBÖRSE

Mit Abgaben hat die Aktie von United Natural Foods auf die Bekanntgabe von Quartalszahlen reagiert. Zwar legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf 2,37 Milliarden Dollar zu, blieb damit allerdings unter der Analystenschätzung von 2,42 Milliarden Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie wurde die Schätzung des Marktes leicht übertroffen. Die Aktie verzeichnete bis 19.57 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com ein Minus von 2,1 Prozent auf 40 Dollar. Die Tesla-Aktie legte um 0,1 Prozent auf 353,50 Dollar zu. Das für den Massenmarkt konzipierte Model 3 ist noch nicht auf dem Markt, da denkt Tesla-Chef Elon Musk schon über ein neues Werk für die künftige SUV-Variante Model Y nach. Musk hofft, dieses Modell 2019 auf den Markt bringen zu können. Womöglich werde die Nachfrage nach dem Model Y sogar die nach dem Model 3 übersteigen, glaubt er. Die Produktion des Model 3 soll plangemäß im nächsten Monat beginnen und die Gesamtproduktion nach Vorstellung Musks von etwa 84.000 Fahrzeugen im vergangenen Jahr auf 500.000 im nächsten hieven.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.136,23 -0,23 -47,81 6,95 S&P-500 2.429,33 -0,28 -6,77 8,51 Nasdaq-Comp. 6.275,06 -0,33 -20,63 16,57 Nasdaq-100 5.856,77 -0,36 -21,35 20,42 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 834 Mio 700 Mio Gewinner 1.358 1.130 Verlierer 1.629 1.869 Unverändert 123 116

Knapp behauptet - Während Aktien gemieden wurden, waren vermeintliche sichere Häfen Trumpf. Teilnehmer erklärten die Vorsicht mit den bevorstehenden Terminen der Woche, vor allem der Anhörung des von US-Präsident Donald Trump entlassenen FBI-Direktors James Comey vor einem Senatsausschuss. Ebenfalls am Donnerstag tagt die EZB und die Briten wählen ihr Parlament. Auch die neue Nahostkrise sorgte weiter für Unsicherheit. Energiewerte profitierten vom Anstieg des Ölpreises. Im Fokus standen Apple und Amazon mit einem Zeitungsbericht, die beiden US-Unternehmen wollten sich dem Gebot des Apple-Zulieferers Foxconn für die Chipsparte von Toshiba anschließen. Einem Bericht der Zeitung "Asahi" zufolge will Toshiba aber exklusiv mit Broadcom verhandeln. Broadcom wurden 0,7 Prozent höher gehandelt, Apple stiegen um 0,3 Prozent, Amazon gaben 0,8 Prozent nach. AMD sprangen um 6,9 Prozent nach oben. Hier stützten Berichte, dass es bei den Grafikpozessoren des Konzerns zu einem Engpass gekommen sei. Zudem hatte Apple mitgeteilt, die GPU-Technologie von AMD für den neuen iMacPro einsetzen zu wollen. Macy's verloren 8,2 Prozent, nachdem die CFO angekündigt hatte, dass die Bruttomargen niedriger ausfallen könnten als noch im Februar prognostiziert.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,29 -1,2 1,30 8,8 5 Jahre 1,71 -3,5 1,74 -21,7 7 Jahre 1,96 -4,2 2,00 -29,2 10 Jahre 2,14 -4,0 2,18 -30,2 30 Jahre 2,81 -3,0 2,84 -25,7

Gesucht war vor dem Hintergrund der politischen Krisenherde auch die vermeintliche Sicherheit von US-Staatsanleihen, deren Notierungen den höchsten Stand seit November erreichtn. Die Rendite zehnjähriger US-Titel sank im Gegenzug um 4 Basispunkte auf 2,14 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:51 % YTD EUR/USD 1,1266 -0,1% 1,1279 1,1250 +7,1% EUR/JPY 123,41 +0,0% 123,40 123,33 +0,4% EUR/GBP 0,8729 -0,1% 0,8738 0,8697 +2,4% GBP/USD 1,2907 +0,0% 1,2906 1,2937 +4,6% USD/JPY 109,54 +0,1% 109,38 109,64 -6,3% USD/KRW 1122,96 +0,4% 1118,08 1118,80 -7,0% USD/CNY 6,7946 -0,0% 6,7953 6,7971 -2,2% USD/CNH 6,7685 +0,2% 6,7561 6,7723 -3,0% USD/HKD 7,7941 +0,0% 7,7938 7,7938 +0,5% AUD/USD 0,7540 +0,4% 0,7509 0,7484 +4,5%

Der Dollar rutschte zum Yen auf den niedrigsten Stand seit rund sechs Wochen. Ein Teilnehmer verwies auf Dollar-Verkäufe nach den zuletzt "etwas schwächeren US-Daten". Hinzu komme eine erhöhte Anspannung vor der Wahl in Großbritannien und die Entwicklung im Nahen Osten. Beides trieb die Anleger in den Yen, dem der Ruf eines sicheren Hafens vorauseilt. Zuletzt kostete der Dollar in den USA rund 109,50 Yen, verglichen mit einem Niveau um 110,50 im frühen Tageshoch und Ständen um 111,50 zum Ende der Vorwoche.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,06 48,19 -0,3% -0,13 -15,3% Brent/ICE 50,00 50,12 -0,2% -0,12 -14,9%

Die Ölpreise reagierten mit erhöhter Volatilität auf die Ereignisse im Nahen Osten. Dazu hieß es im Handel, der offene Bruch verschiedener arabischer Ölstaaten und Mitglieder des Erdölkartells Opec könne die Handlungsfähigkeit der Organisation vor dem Hintergrund einer steigenden US-Förderung schwächen. Stützend wirkten dann aber Prognosen von Analysten für die wöchentlichen US-Lagerbestände, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Experten rechnen mit einem deutlichen Rückgang. Einen Hinwei darauf lieferten im späten Geschäft die Daten des American Petroleum Institute (API). Demnach sanken in der vergangenen Woche die Ölvorräte erneut deutlich, während allerdings gleichzeitig die Benzinvorräte zunahmen. Die global gehandelte Ölsorte Brent eroberte die 50-Dollar-Marke zurück, unter die sie am Vortag gefallen war. Das Barrel wurde mit 50,13 Dollar bezahlt, 1,3 Prozent höher als am Montag.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,29 1.294,00 -0,1% -1,71 +12,2% Silber (Spot) 17,68 17,71 -0,2% -0,03 +11,0% Platin (Spot) 958,80 961,00 -0,2% -2,20 +6,1% Kupfer-Future 2,55 2,55 +0,2% +0,01 +1,4%

Der Goldpreis erreichte im Verlauf ein neues Jahreshoch bei 1.296,20 Dollar je Feinunze. "Gold erhält dabei gleich von mehreren Seiten Unterstützung", sagte Rohstoffanalyst Eugen Weinberg von der Commerzbank. Er verwies auf die Krise um Katar und den schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag. Im späten Geschäft stieg der Preis um 1,2 Prozent auf 1.293 Dollar pro Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

