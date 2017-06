In der neusten Wählerumfrage sieht es erneut nicht gut aus für die SPD. Wieder verlieren die Sozialdemokraten um Martin Schulz an Zustimmung - während die Union noch einmal zulegen kann.

Die Union hat einer Umfrage zufolge den Vorsprung auf die SPD auf 15 Punkte ausgebaut. In dem am Mittwoch veröffentlichten "stern"-RTL-Wahltrend des Instituts Forsa kommen CDU/CSU auf 39 Prozent (plus eins), während die SPD auf 24 Prozent (minus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...