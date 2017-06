Es ist nicht leicht mich zu beeindrucken. Aber vor ein paar Tagen las ich einen Forschungsbericht von RethinkX. Ich bin immer noch dabei, mein Bewusstsein nach dieser Erfahrung neu zu ordnen.



Jetzt bin ich überzeugt, dass ich ? und auch du ? wahrscheinlich niemals wieder ein Auto kaufen werden. Niemals wieder.



Nein! Im Ernst!



Der Bericht argumentiert überzeugend, dass in nur 13 Jahren 95 % aller Strecken, die von Menschen als Passagiere zurückgelegt werden, in den USA von vollautonomen Elektroautos bestritten werden. Das ist nicht dieselbe Prognose, die wir sonst so hören und die von einem Übergang spricht, der eine oder zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...