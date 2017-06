Das Ursprungselastan bietet Kunden neue virtuelle Hangtags, um die Online-Verkäufe voranzubringen

Die Marke LYCRA® untermauert ihre Führungsposition im Bade- und Lingerie-Segment mit einer neuen Kampagne, die sich an Stoffhersteller richtet. "Innovative Attitude" promotet das einzigartige Portfolio von Spezialfasern des Ursprungselastans, das bei figuranliegenden Anwendungsbereichen wie Innerwear, Swimwear und Athleisure für außergewöhnlichen Komfort, perfekte Passform Bewegungsfreiheit sorgt.

© INVISTA. LYCRA®, the fibre with an Innovative Attitude

INVISTA, Eigentümer der Marke LYCRA®, hält nahezu 1.000 erteilte US-Patente für seine einzigartigen technischen Angebote und besitzt korrespondierende Patente in nahezu all jenen Ländern, wo das Unternehmen geschäftlich präsent ist. Kein anderer Faserhersteller kann dem umfassenden Sortiment an Spezialfaser-Lösungen, seiner Fähigkeit, seine Claims dank gründlicher Tests zu bekräftigen, oder seiner globalen Markenbekanntheit von 90 entsprechen.

Die "Innovative Attitude" der Marke LYCRA® reicht über die Fasern in alle anderen Geschäftsbereiche hinaus einschließlich der Marketingunterstützung, die sie den Kunden bietet. "Unsere jüngste Innovation ist ein virtuelles Hangtag, das auf der Website des Einzelhändlers lebendig wird. Es wurde entwickelt, um die Kaufkonversionsrate zu erhöhen, indem Verbraucher über die einzigartigen Vorteile der Faser LYCRA® informiert werden", erklärte Bob Kirkwood, Executive Vice President, INVISTA Apparel Advanced Textiles. "Das virtuelle Hangtag macht jede Erwähnung der Marke LYCRA® zu einem engagierten interaktiven Content, der auf mehr Umsatz abzielt." Das für Kunden kostenlos erhältliche Hangtag ist in fünf unterschiedlichen Sprachen erhältlich.

Wenn Sie mehr über das kostenlos virtuelle Hangtag erfahren oder es auf Ihrer Website hinzufügen möchten, klicken Sie bitte hier.

Über die Faser LYCRA

LYCRA® ist kein Stoff oder eine Kategorie von Stretchbekleidung, sondern es ist der Markenname der Ursprungselastanfaser. Für nahezu 60 Jahre wurden LYCRA® Markenelastanfasern mit Natur- und synthetischen Fasern kombiniert, um in allen Arten von Bekleidung für Komfort, Passform und Bewegungsfreiheit zu sorgen.

LYCRA® ist eine eingetragene Marke von INVISTA, einem der weltweit größten Hersteller von Fasern und Polymeren. Mehr erfahren Sie unter www.connect.LYCRA.com

