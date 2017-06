FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,01 Prozent auf 162,83 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,26 Prozent. In vielen anderen Euroländern gab es ebenfalls kaum Bewegung bei den Kursen.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland konnten Bundesanleihen zum Handelsauftakt keinen Auftrieb verleihen. Im April war der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe unerwartet stark gesunken. Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.

Die Anleger hielten sich vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der EZB am Donnerstag zurück, hieß es von Marktbeobachtern. "Ab morgen wird es spannend", kommentierte Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Von der Zinssitzung der Notenbank erhoffen sich viele Anleger eine Änderung der Wortwahl in der Stellungnahme der Währungshüter.

Wegen der zuletzt robusten Entwicklung der Konjunktur in der Eurozone rechnet der Markt damit, dass EZB-Präsident Mario Draghi die Einschätzung der Risiken für den Währungsraum ändern dürfte. Viele Experten gehen davon aus, dass Draghi die Risiken als mittlerweile "ausgeglichen" bezeichnen wird./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0044 2017-06-07/08:31