Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1267 USD gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht zeitweise bis auf 1,1282 USD gestiegen war. Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro über Nacht dagegen zu. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0854 CHF nach 1,0848 CHF am Vorabend. Auch der US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...