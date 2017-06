(JK-Trading.com) - Der DAX ist schwach in die neue Handelswoche gestartet, rutschte nach dem verlängerten Pfingst-Wochenende unter die 12.800er Marke. Mit dem Rutsch in Richtung der 12.700er Region wurde das am vergangenen Freitag aufgerissene Gap geschlossen. Denkbar, dass der DAX vor der EZB am Donnerstag nun wieder zurück in Richtung der 12.800er Region ...

Den vollständigen Artikel lesen ...