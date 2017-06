Die morgen anstehende Parlamentswahl in Großbritannien war von der britischen Premierministerin May vorgezogen worden, weil sie sich eines klaren Wahlsieges sicher war und auf diese Weise einen stabileren Rückhalt für ihren "BrExit"-Kurs in den beiden Kammern des britischen Parlaments erhalten wollte. Doch unmittelbar vor der Wahl schrumpft ihr vorher deutlicher Vorsprung.

