Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Japanischen Yen (JPY) drehte wie erwartet nach dem doppelten Hoch am Widerstand bei 125,80 JPY um und bestätigte in den letzten Tagen mit der geopolitischen Entwicklung seine fallende Tendenz. Wie Gold und Anleihen gilt der Yen als sicherer Hafen.

Traditionell verzeichnet der Japanische Yen bei Unsicherheit und Turbulenzen Gewinne. In dieser Woche stehen am Donnerstag mit der Sitzung der EZB und den Wahlen in Großbritannien in Europa zwei Termine mit möglichen Folgen für die Märkte bevor. Sprengkraft kann auch die Anhörung des gefeuerten FBI-Direktors James Comey vor einem Ausschuss im US-Senat ab Donnerstag mit sich bringen, denn dessen Aussagen könnten den US-Präsidenten Donald Trump erneut innenpolitisch schwer belasten. Zudem sorgen die Spannungen im Nahen Osten für Unsicherheit, nachdem Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre diplomatischen Beziehungen nach Katar abgebrochen haben. Unsere Anfang der vorherigen Woche vorgestellte Idee, mit der WKN ...

