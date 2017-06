Die Bewertung bezogen auf den Linde-Kurs bleibt schwierig. 200 € als Zielkurs hatten wir bereits begründet. Wie sich diese jedoch rein rechnerisch rechtfertigen lässt, ist ohne nähere Zahlen beider Firmen (z. B. 30.06.) nur theoretisch möglich. Die in den Verhandlungen genannten Synergieeffekte nach innen und die Perspektiven der neuen Firma nach außen lassen sich noch nicht konkret rechnen. Denn es gibt einige größere Projekte, die demnächst anstehen. Das erste betrifft den größten Auftrag aus Russland, den es für Linde je gab. Eine genaue Zahl wurde noch nicht bekanntgegeben, doch es geht insgesamt wohl um 600 Mio. €. Zwei oder drei Großaufträge ähnlicher Art stehen sowohl in den USA als auch in Arabien an. Besonders pikant: Nicht endgültig entschieden ist, wie sich die steuerliche Frage einer fusionierten Firma mit Sitz in Dublinrechnet.br/>

