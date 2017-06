Liebe Trader,

positive Signale aus der Flugbranche hievten die Aktie der Lufthansa im gestrigen Handel an die DAX-Spitze - sowohl eine anziehende Nachfrage aus den USA und Asien, sowie auch positive Analystenratings drückten die Notierungen in einem schwachen Marktumfeld weiter empor. Seit dem Ausbruch über die markante Hürde aus 2015/2016 bei grob 15,00 Euro im März dieses Jahres haben Käufer in dem Wertpapier der Lufthansa nämlich schon ein größeres Kaufsignal etabliert, der Kursaufschlag ist die nachrichtengetrieben logische Folge. Gleichzeitig nährt sich das Papier jetzt aber auch in großen Schritten der übergeordneten Kurszielmarke von rund 20.00 Euro an - spätestens an dieser Stelle sollten Marktteilnehmer mit einer größeren Konsolidierung rechnen. Bis zu den Hochs aus März 2014 ist aber noch genügend Restpotential für ein kurzfristiges Long-Investment vorhanden.

Long-Chance:

Aufgrund der anhaltenden Kursdynamik kann ein baldiger Test der Hochs aus März 2014 bei 20,29 Euro in der Lufthansa-Aktie durchaus erwartet werden, sollte aber mit einer recht engen Verlustbegrenzung abgesichert werden. Diese ist im Bereich von 17,25 Euro ganz gut aufgehoben, erst darunter sollte es zu größeren Abgaben bei der Kranichairline kommen. Auf diesen letzten finalen Aufwärtsschub können noch nicht investierte Anleger über entsprechende Long-Positionen setzen und am Ende eine schnelle Rendite erwirtschaften. Doch fällt Lufthansa unerwartet und nachhaltig unter das Niveau von 17,00 Euro zurück, so sollte ein vorzeitiger Pullback zurück auf das Niveau um 15,00 Euro erwartet werden. Diese Unterstützungszone würde sich auf der anderen Seite hervorragend für den Aufbau von mittelfristigen Long-Positionen eignen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 18,25 Euro

Kursziel: 20,29 Euro

Stopp: < 17,25 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,00 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Lufthansa AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 18,25 Euro; 08:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

