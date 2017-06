Gesamtes Ökosystem der Technologiebranche vertreten, von selbstfahrenden Autos bis hin zu erweiterter und virtueller Realität

Die CES Asia 2017 öffnet heute ihre Pforten und rückt die jüngsten globalen technologischen Innovationen auf dem asiatischen Markt in den Blickpunkt. Mehr als 450 Aussteller aus 22 Ländern, Regionen und Gebieten stellen in dieser Woche neue Produkte vor, wenn die Branche auf einer Messefläche von insgesamt 40.000 Quadratmetern (brutto) zusammenkommt. Die CES Asia befindet sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA) und wird von dieser gemeinsam mit Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd (Shanghai Intex) ausgerichtet. Die CES Asia 2017 findet vom 7. bis 9. Juni in Shanghai (China) statt.

Von selbstfahrenden Autos bis hin zu erweiterter und virtueller Realität (AR/VR) ist das gesamte Ökosystem der Technologiebranche hier auf dieser Messe vertreten. Top-Führungskräfte von Huawei, Microsoft, Baidu, JD.com und LeVision Pictures sprechen am Keynote-Rednerpult der CES Asia über ihre Erkenntnisse zur Zukunft der Technologie. Führende Technologieanbieter aus einer Vielzahl von Branchen von Sport und künstlicher Intelligenz (AI) bis hin zu Big Data und Mobilität stellen hier beispiellose Innovationen vor.

"Energie und Spannung liegen in der Luft, wenn die CES Asia 2017 ihre Türen öffnet und die Zukunft der Verbrauchertechnologie in dieser dynamischen Region enthüllt", erklärte Gary Shapiro, President und CEO, CTA. "Die Messe knistert nur so mit bahnbrechenden Technologien, die das gesamte Branchenspektrum umspannen. Wir haben führende Unternehmen aus fast allen Aspekten der Verbrauchertechnologie, von globalen Marken bis hin zu Startup-Unternehmen, zusammengeholt. Die CES Asia ist das heimische Forum der nächsten Technologiegeneration, die die Welt zum Besseren wendet."

Zu den vor der Messe stattfindende Veranstaltungen gehört auch eine Pressekonferenz von Mercedes-Benz, bei der die sportlichen Aspekte der S-Klasse-Limousinen und das AMG GT-Konzeptauto vorgestellt wurden. Die leistungsstarke Limousine der S-Klasse wurde als Standard des Fahrzeugs der Zukunft bezeichnet. Das AMG GT-Konzeptauto schafft ein Gleichgewicht von Leistung und Effizienz, so dass die Fahrer Entspannung und Dynamik gleichzeitig genießen können.

Die diesjährige Messe bietet mehrere neue Sonderveranstaltungen und Ausstellungen, darunter:

Vier neue Produktkategorien : Erweiterte Realität (AR), Drohnen, das Internet der Dinge (IoT) und Virtuelle Realität (VR).

: Erweiterte Realität (AR), Drohnen, das Internet der Dinge (IoT) und Virtuelle Realität (VR). Erweiterung des Selbstfahrgenusses BMW, Continental und Baidu stellen die Zukunft der Fahrzeugtechnologie ins Rampenlicht und ermöglichen den Teilnehmern ein Erlebnis dieser Technologie aus erster Hand.

BMW, Continental und Baidu stellen die Zukunft der Fahrzeugtechnologie ins Rampenlicht und ermöglichen den Teilnehmern ein Erlebnis dieser Technologie aus erster Hand. Fünf Ausstellungshallen Die CES Asia 2017 übernimmt nun auch Halle N5, da die Messe immer umfangreicher wird.

Die CES Asia 2017 übernimmt nun auch Halle N5, da die Messe immer umfangreicher wird. CES Asia Innovation Awards Top-Tech-Produkte aus 19 Kategorien

Top-Tech-Produkte aus 19 Kategorien Startup Park Stage (SNIEC, Halle N4) Auf dieser neuen eigens eingerichteten Bühne steht der Flash-Pitch-Wettbewerb von Johnson Johnson im Blickpunkt sowie Präsentationen von den Startup-Gruppenorganisatoren La French Tech, Shenzhen Valley Ventures, ZJ Park und anderen mehr.

Auf dem Konferenzprogramm der CES Asia stehen brisante Themen der Branche, darunter Nachhaltigkeit, Richtlinien für Drohnen, die wachsende Technologiebranche in China und Technologietrends der Zukunft. Im Laufe der ganzen Woche werden auf der CES Asia bedeutende Pressekonferenzen abgehalten, in deren Rahmen Produktankündigungen und aktuelle Unternehmensmeldungen zu erwarten sind.

Die CES Asia 2017 findet bis zum kommenden Freitag im Shanghai New International Exhibition Centre (SNIEC) und Kerry Hotel statt. Aktuelle Nachrichten, Fotos, B-Rolle und mehr sind unter CESAsia.com erhältlich.

Über CES Asia:

Die CES Asia befindet sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM und wird von der CTA gemeinsam mit Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd (Shanghai Intex) ausgerichtet. Die CES Asia ist die vorrangige Fachmesse der Verbrauchertechnologiebranche und stellt die gesamte Bandbreite und Tiefe der innovativen Wertschöpfungskette im asiatischen Markt zur Schau. Bedeutende weltweit tätige Unternehmen kommen zu dieser neuen Veranstaltung, um ihrer Marke zu Wachstum zu verhelfen und das Markenbewusstsein zu stärken. Hier präsentieren sie ihre neuesten Produkte und Technologien vor einem Publikum von Führungskräften der Branche, ausländischen Einkäufern, internationalen Medien und einer begrenzten Anzahl von Verbrauchern aus China. Die Teilnehmer erhalten exklusiven Zugang zu einigen der größten Marken aus China und der ganzen Welt. Außerdem wird hier die Innovation gewürdigt, die das Kennzeichen der Verbraucherelektronikbranche ist.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA)TM ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie vertritt. Diese weist ein Marktvolumen von 292 Milliarden US-Dollar auf und bietet Arbeit für mehr als 15 Millionen Menschen in den USA. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und produziert die CES® das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

Über Shanghai Intex:

Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd war ursprünglich das Messeausrichtungsgeschäft von Intex Shanghai, einem 1995 gegründeten Vorreiter in der Organisation von Ausstellungen. Shanghai Intex untersteht der gemeinsamen Aufsicht des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai und von PNO Exhibition Investment (Dubai) Limited. Seit 1998 hat Shanghai Intex bereits über 100 Fachmessen und Kongresse mit einer Gesamtausstellungsfläche von mehr als 2 Millionen qm ausgerichtet. Shanghai Intex besteht aus Fachteams mit reicher Erfahrung bei der Ausrichtung bedeutender internationaler Veranstaltungen, die die kreative Branche, Gesundheit, Lifestyle, fortgeschrittene Fertigung und Verbraucherelektronik umfassen.

