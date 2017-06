FMW-Redaktion

Während die US-Indizes das Theater um Katar (das wohl vorwiegend ein Wirtschaftskrieg ist der Saudis) recht gut wegsteckten, zeigte der Dax gestern eine ausgeprägte Schwäche und kam deutlich unter Druck. Wie schon im Videoausblick thematisiert, ist Katar wohl nur ein Vorwand, um etwas Luft aus dem überhitzten Markt entweichen zu lassen. Gleichwohl wirkt der Dax nun angeschlagen, der Rally-Modus scheint mindestens unterbrochen zu sein.

Man sieht die einsetzende Risikoaversion in zahlreichen Märkten: eine Rally der Staatsanleihen hier und jenseits des Atlantiks, der Goldpreis schießt nach oben, der Dollar zeigt ausgeprägte Schwäche. Mithin also ist das Band schlicht überspannt an den Aktienmärkten und schnappt nun zurück. Fragt sich nur, wie weit das Zurückschnappen gehen wird.

Vorbörslich sah es zunächst nach einer Erholung aus beim deutschen Leitindex, doch ist das inzwischen schon wieder verpufft:

Der gestrige Abverkauf war schon ein Schlag ins Kontor, und nun gilt es, ein weiteres Abrutschen zu vermeiden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...