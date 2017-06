Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat seinen direkten Anteil an der Kunststofftochter Covestro weiter gesenkt. Der Konzern verkaufte 17,25 Millionen Covestro-Aktien zu einem Preis von je 62,25 Euro an institutionelle Investoren, wodurch der Bayer-Anteil von 53,3 Prozent auf 44,8 Prozent sank. Gut eine Milliarde Euro ist damit in die Kasse des DAX-Konzerns geflossen. Der Erlös kann somit direkt in die geplante Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto fließen. Durch die geplante Einlage von Anteilen in den Pensions-Treuhandverein Bayer Pension Trust werde sich der Anteil von Bayer an Covestro um weitere vier Prozentpunkte verringern, so Bayer.

