Frankfurt - Union Investment hat die Zeichnungsphase für den Private-Equity-Dachfonds PE-Invest 3 erfolgreich abgeschlossen, so Union Investment in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Von institutionellen Anlegern wurden in den letzten drei Monaten 312 Mio. Euro für Investments in außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen eingeworben. Der Dachfonds investiert weltweit in neue Beteiligungsfonds. Beigemischt werden auch Sekundärmarktinvestitionen und Direktinvestments.

