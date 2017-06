Bei einer Schießerei im iranischen Parlament in Teheran hat es am Mittwochmorgen offenbar mehrere Verletzte gegeben. Bewaffnete Personen seien in das Parlament eingedrungen und hätten das Feuer eröffnet, berichtet mehrere iranische Medien.

Laut der Agentur Tasnim soll ein Wachmann im Parlament bei dem Angriff getötet worden sein. Auch am Mausoleum von Ayatollah Khomeini hat es Medienberichten zufolge parallel zu dem Angriff auf das Parlament Schüsse gegeben haben. Laut der Nachrichtenagentur Fars hätten am Mausoleum mehrere bewaffnete Personen das Feuer eröffnet. Einer der Täter soll sich selbst in die Luft gesprengt haben.

Die genaue Zahl von möglichen Verletzten und Todesopfern bei den beiden Vorfällen war zunächst unklar.