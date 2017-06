Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise nach einem Zukauf von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere ihre erhöhten Schätzungen nach der Akquisition des Saftlieferanten Cobell, schrieb Analystin Lauren Lieberman in einer Studie vom Mittwoch. Der Aromen- und Duftstoffehersteller sei das am schnellsten wachsende Unternehmen in der Branche weltweit und dürfte dies trotz des bestehenden Preisdrucks bleiben. Allerdings sei die Aktie bereits recht hoch bewertet./ck/edh

