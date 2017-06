Diese Ranking-Änderungen hat die Statistikdatenbank des BSN ausgespuckt. Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Geely -0,73% auf 1,622, davor 11 Tage im Plus (26,86% Zuwachs von 1,29 auf 1,63), Osram Licht -1,96% auf 68,63, davor 8 Tage im Plus (4,68% Zuwachs von 66,87 auf 70), Rhoen-Klinikum -0,45% auf 26,81, davor 7 Tage im Plus (1,89% Zuwachs von 26,43 auf 26,93), General Motors Company -0,09% auf 34,43, davor 6 Tage im Plus (5,71% Zuwachs von 32,6 auf 34,46), Manz -1,32% auf 42,255, davor 5 Tage im Plus (9,23% Zuwachs von 39,2 auf 42,82), bet-at-home.com -3,68% auf 144, davor 5 Tage im Plus (9,12% Zuwachs von 137 auf 149,5), VISA-0,79% auf 95,79, davor 5 Tage im Plus (1,99% Zuwachs von 94,67 auf 96,55), Bertelsmann 0% auf 325, davor 5 Tage im Plus (0,93% Zuwachs von 322 auf 325),...

