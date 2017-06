Amazon hat es geschafft und Alphabet (ehemals Google ) ausgestochen. Der jüngste Kursanstieg der Amazon-Aktie wirft allerdings auch viele Fragen auf. Die hohe Bewertung impliziert, dass das zukünftige Wachstum und die Gewinne eingepreist sind. Allerdings hat dies Investoren auch in der Vergangenheit nicht davon abgehalten, in den E-Commerce-Riesen zu investieren. Warten wir ab, ob das ewig so weitergehen kann. In den vergangenen Wochen elektrisierte ein Wettrennen zwischen Amazon und Alphabet die Aktienmärkte. Dabei ging es um die Frage, welche Aktie als erste die 1000-US-Dollar-Marke knacken würde. Am 30. Mai entschied Amazon dieses Rennen für sich. Die Kurstafel zeigte für die Anteilsscheine des Online-Händlers erstmals vierstellige Notierungen an....

Den vollständigen Artikel lesen ...