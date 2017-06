Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh wenig bewegt zum Vortag gezeigt. Um 9 Uhr hielt er bei 1,1274 Dollar. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1276 Dollar notiert. Gegenüber dem am Dienstagnachmittag festgelegten Richtkurs von 1,1258 Dollar zeigte er sich etwas höher.Vor der Zinsentscheidung der Europäischen ...

