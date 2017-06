Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Santander soll gescheiterte Banco Popular Espanol übernehmen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die spanische Bank Banco Popular Espanol für gescheitert erklärt. Nach Mitteilung der EZB hat die Abwicklungsbehörde SRM eine Übernahme des Instituts durch die ebenfalls spanische Bank Santander eingeleitet. Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "Die Europäische Zentralbank stellt fest, dass Banco Popular gemäß Artikel 18 (1) der Abwicklungsrichtlinie gescheitert ist oder scheitern dürfte."

Deutscher Auftragseingang sinkt im April um 2,1 Prozent

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich zu Beginn des zweiten Quartals 2017 deutlich schwächer als erwartet entwickelt, was vor allem an unterdurchschnittlichen Großaufträgen lag. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen im April gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang um nur 0,5 Prozent prognostiziert. Bereinigt um Großaufträge blieb das Bestellvolumen gegenüber dem Vormonat unverändert.

Deutscher Industrieumsatz steigt im April um 1,3 Prozent

Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist zu Beginn des zweiten Quartals 2017 wieder gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent. Das deutet darauf hin, dass die Produktion in diesem Sektor ebenfalls zugenommen hat. Volkswirte erwarten, dass die Produktion im gesamten produzierenden Sektor (einschließlich Bauproduktion und Energieerzeugung) um 0,5 Prozent gestiegen ist.

S&P bestätigt "AA+/A-1+"-Ratings der USA

Die Ratingagentur S&P hat die Bonitätseinstufung der USA mit "AA+/A-1+" bestätigt. Der Ausblick sei unverändert stabil, fügte S&P hinzu. Die Ratings der USA werden laut S&P gestützt von der robusten und diversifizierten Wirtschaft sowie durch das Alleinstellungsmerkmal der Vereinigten Staaten als Emittent der weltweit wichtigsten Reservewährung. Negativ hob S&P dagegen die hohe Staatsverschuldung und die kurzfristig ausgerichtete Politik der USA hervor.

Union liegt in Wählergunst 15 Prozentpunkte vor SPD

CDU und CSU enteilen der SPD in den Umfragen immer weiter. Im neuesten Stern-RTL-Wahltrend beträgt der Abstand mittlerweile 15 Prozentpunkte. Die Union gewinnt im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu auf nun 39 Prozent, während die SPD einen Punkt auf 24 Prozent einbüßt. Auch die FDP gibt einen Punkt ab auf 8 Prozent und liegt damit gleichauf mit den Grünen, die sich um einen Zähler verbessern können. Die Linke liegt weiterhin bei 8 Prozent, die AfD bei 7 Prozent.

Italien warnte britische Behörden vor drittem London-Attentäter

Der dritte Attentäter von London, der Italo-Marokkaner Youssef Zaghba, war den britischen Behörden 2016 von Italien Behörden als "möglicher Gefährder" gemeldet worden. Der Staatsanwalt von Bologna, Giuseppe Amato, versicherte im Sender Radio 24, Italien habe sein "Möglichstes" getan, es hätten jedoch keine handfesten Beweise vorgelegen.

May will im Kampf gegen Terror notfalls auch Menschenrechte einschränken

Die britische Premierministerin Theresa May will im Kampf gegen den Terrorismus notfalls auch die Menschenrechte einschränken. Die Bewegungsfreiheit von Terrorverdächtigen müsse beschnitten, die Strafen für Täter verlängert werden, sagte May in einer Rede vor Anhängern. "Und wenn uns unsere Menschenrechtsgesetze davon abhalten, das zu tun, werden wir die Gesetze ändern, so dass wir es tun können." In Großbritannien wird am Donnerstag ein neues Parlament gewählt.

Mutmaßlicher Islamist greift Polizisten in Paris an

Ein mutmaßlicher Islamist hat vor der Pariser Kathedrale Notre-Dame Polizisten angegriffen und einen von ihnen verletzt. Innenminister Gérard Collomb sagte am Dienstagabend, der Angreifer habe die Beamten mit einem Hammer attackiert und dabei gerufen: "Das ist für Syrien!" Ermittlern zufolge bekannte sich der Mann zur Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

Saudi-Arabiens Außenminister fordert von Katar grundlegenden Politikwechsel

Der saudi-arabische Außenminister Adel al-Dschubeir hat Katar zu einem grundlegenden Politikwechsel im Umgang mit Extremisten aufgerufen. "Sie müssen ihre Politik ändern", sagte al-Dschubeir bei einem Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian in Paris. So solle Katar "aufhören, extremistische Gruppen zu unterstützen", wie etwa die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas und die Muslimbrüder. Katar müsse sich wie "ein normales Land" verhalten.

Russische Hacker hinter Krise mit Katar - US-Medien

Die diplomatische Krise mit dem Golf-Emirat Katar ist einem US-Medienbericht zufolge auf eine von russischen Hackern initiierte Fehlinformationskampagne zurückzuführen. Russische Hacker hätten eine "Fake News"-Geschichte bei der staatlichen Nachrichtenagentur Katars platziert, die Saudi-Arabien und mehrere andere Staaten zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Katar veranlasst habe, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf US-Geheimdienstmitarbeiter.

Gabriel warnt vor "Trumpisierung" des Nahen Ostens

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten gewarnt und die Politik von US-Präsident Donald Trump kritisiert. "Katar soll offenbar mehr oder weniger vollständig isoliert und existentiell getroffen werden", sagte Gabriel dem Handelsblatt. "Eine solche 'Trumpisierung' des Umgangs miteinander ist in einer ohnehin krisengeschüttelten Region ganz besonders gefährlich", fügte der Vizekanzler hinzu. Mit einer weiteren Eskalation sei niemandem gedient.

Trump dringt in Katar-Krise auf Einheit der Golfstaaten

US-Präsident Donald Trump hat sich in der Krise mehrerer arabischer Länder mit dem Golf-Emirat Katar um eine Einigung bemüht. In einem Telefonat mit dem saudiarabischen König Salman habe Trump die Notwendigkeit der Einheit der Golfstaaten betont, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Die beiden hätten darüber gesprochen, dass die Finanzierung von Terrororganisationen und die Förderung des Extremismus durch alle Nationen in der Region verhindert werden müsse.

Türkei in Konflikt der Golfstaaten auf Seiten Katars

Im Konflikt zwischen den Golfstaaten hat sich die Türkei auf die Seite von Katar geschlagen. "Wir finden, dass die gegen Katar ergriffenen Sanktionen nicht gut sind", sagte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am in einer Rede in Ankara.

Staatsmedien berichten über Schießerei im iranischen Parlament

Bei offenbar koordinierten Angriffen auf das Parlament und ein Mausoleum in Teheran sind mehrere Menschen verletzt worden. Laut Berichten iranischer Staatsmedien verletzte mindestens ein bewaffneter Mann im Parlament mehrere Menschen. Zudem sei mindestens ein Bewaffneter in das Mausoleum von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini eingedrungen und habe um sich geschossen.

Amnesty-Chef in der Türkei festgenommen

Der Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, ist festgenommen worden. Kilic werde vorgeworfen, Verbindungen zur Bewegung des im US-Exil lebenden Geistlichen Fethullah Gülen zu unterhalten, teilte Amnesty mit. Neben dem Anwalt seien 22 weitere Juristen unter dem gleichen Vorwurf festgenommen worden.

Netanjahu sichert jüdischen Siedlern Verbleib in ihren Siedlungen zu

Aus Anlass des 50. Jahrestags des Beginns des Sechs-Tage-Kriegs hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu versichert, dass der Bau jüdischer Siedlungen weitergehe und niemand befürchten müsse, ausquartiert zu werden. Netanjahu äußerte sich in einer Sondersitzung des Parlaments vor Abgeordneten und eingeladenen Anführern der Siedlerbewegung.

Frankreich will multinationale Anti-Terror-Truppe im Sahel bei UNO beantragen

Zur besseren Bekämpfung von Dschihadisten und Drogenhändlern in der Sahel-Zone will Frankreich im UN-Sicherheitsrat die Gründung einer multinationalen afrikanischen Truppe beantragen. Frankreich werde dem Sicherheitsrat diese Woche einen Resolutionstext für die Gründung einer Anti-Terror-Gruppe durch die fünf afrikanischen Länder Mali, Mauretanien, Niger, Tschad und Burkina Faso vorlegen, sagte der französische UN-Botschafter François Delattre in New York.

Australien/BIP 1Q +0,3% (PROG: +0,3%) gg Vorquartal

Australien/BIP 1Q +1,7% (PROG: +1,6%) gg Vorjahr

Australien/BIP 4Q bestätigt mit +1,1% gg Vorquartal

