Nun, sind RTL (WKN:861149) und ProSieben (WKN:PSM777) endlich wieder interessant.



Warum? Beide Unternehmen können in den letzten Jahren mit steigenden Umsätzen und Gewinnen aufwarten und sind mittlerweile erfahren in der Welt von Video-on-Demand (Clipfish, MyVideo, Maxdome, NOW!). Keines der Unternehmen ist durch die wachsende Konkurrenz geschrumpft oder gar pleite gegangen und als Investor kann man am Erfolg der Mediengiganten teilhaben, wenngleich man auch die Probleme nicht außer Acht lassen sollte.



Wie ist es um die Zukunft beider Aktien bestellt? Können sie gegen Netflix (WKN:552484) und Amazon (WKN:906866) Prime bestehen und wann sollte man sich den Einstieg überlegen?

RTLs Underperformance kaufen?

Die RTL Group kennt man in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...