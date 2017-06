Die E.ON-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Aufwärts! Heute klettert das Papier auf ein neues 6-Monats-Hoch - in den vergangenen 6 Monaten können sich E.ON-Aktionäre über einen Kursgewinn in Höhe von 21% freuen. Anleger verbuchen seit Jahresauftakt einen Gewinn in Höhe von +18,2%. Das Allzeithoch an der Börse stammt vom 10.01.2008 bei einem Kurs von 51,0 Euro und liegt damit...

Den vollständigen Artikel lesen ...