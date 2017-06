IRW-PRESS: POWER METALS CORP: Power Metals erweitert Bohrprogramm bei Case Lake um 50 % und nimmt 1,1 Mio. $ aus der Ausübung von Warrants ein

Power Metals erweitert Bohrprogramm bei Case Lake um 50 % und nimmt 1,1 Mio. $ aus der Ausübung von Warrants ein

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(7. Juni 2017) - Power Metals Corp. (Power Metals Corp. oder das Unternehmen) (TSX VENTURE:PWM)(FRANKFURT:OAA1) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Umfang seines zuvor angekündigten Bohrprogramms bei Case Lake (siehe Pressemeldung vom 24. April 2017) vergrößert hat. Ein kürzlicher Besuch des Projektstandorts und die ermutigenden Ergebnisse der Datenauswertung haben das Unternehmen umgehend dazu veranlasst, sein Programm von den ursprünglich geplanten 5.000 Meter auf mehr als 7.500 Meter zu erweitern.

Die Bohrungen werden sich auf die Gesteinsgänge North und Main konzentrieren, um die Pegmatit- und Lithiummineralisierung zu definieren und die Gesteinsgänge entlang des Streichens und neigungsabwärts in Richtung Osten und Westen zu erweitern. Es gibt eine an der Oberfläche zutage tretende Streichenlänge von 100 Metern, die noch keinen Testbohrungen unterzogen wurde. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Gesteinsgang Main tatsächlich nicht nur aus einem, sondern aus zwei parallelen Pegmatitgesteinsgängen besteht. Da die Pegmatitgesteinsgänge bei den Pegmatitgangschwärmen Case Lake parallel zueinander verlaufen, besteht das Potenzial, in der Tiefe weitere verborgene Gesteinsgänge zu finden. Power Metals hat für das Konzessionsgebiet Case Lake einen vom MNDM genehmigten Explorationsplan erstellt und beim MNDM eine Explorationsgenehmigung für das Bohrprogramm bei Case Lake beantragt.

Abgesehen von den Explorationszielen der Erweiterung bei den Gesteinsgängen North und Main gibt es auch andere Explorationsziele im Konzessionsgebiet Case Lake, die untersucht werden sollen (Abbildung 1 - http://media3.marketwire.com/docs/PMC.jpg):

- Der durch eine Verwerfung versetzte Gesteinsgang ist ein ein Kilometer langes Ziel, das vermutlich eine nach unten verworfene Fortsetzung der Spodumengesteinsgänge North und Main darstellt. Der Gesteinsgang East ist die nach unten verworfene Fortsetzung des Gesteinsgangs South. - Der Gesteinsgang Far East ist ein kaum erkundeter Pegmatitausbiss, der sich entlang desselben Streichens erstreckt wie die Gesteinsgänge North und Main. - Der Zielbereich der Lithiumanomalie im metasedimentären Muttergestein entlang des Streichens in Richtung Osten der Gesteinsgänge North und Main - Der Gesteinsgang Northeast mit historischen Werten von >2,15 % Li2O

Abbildung 1 mit den Explorationszielen bei Case Lake kann über folgenden Link abgerufen werden: http://media3.marketwire.com/docs/PMC.jpg.

Ausübung von Warrants

Das Unternehmen freut sich, zu berichten, dass es bereits etwa 1,1 Millionen $ aus der Ausübung der Warrants eingenommen hat, die im Rahmen der letzten Finanzierung im Januar 2017 ausgegeben wurden.

Johnathan More, Chairman des Unternehmens, sagte dazu: Power Metals verbessert laufend das Wertsteigerungspotenzial des spannenden Konzessionsgebiets Case Lake. Durch die Erweiterung unseres bevorstehenden Bohrprogramms werden wir die Größe der Lagerstätte noch besser einschätzen können.

Qualifizierter Sachverständiger

John F. Wightman, MSc. (Geology), P.Eng., FGAC, ist ein qualifizierter Sachverständiger und hat die Pressemitteilung über diese Projekte erstellt. Für diese Projekte wurden keine NI-43-101-konformen Berichte erstellt.

Über Power Metals Corp.

Power Metals Corp ist eines der jüngsten führenden Bergbauunternehmen in Kanada mit dem Auftrag, hochwertige Bergbauprojekte zu erwerben, zu erschließen und im Hinblick auf energierelevante Mineralvorkommen zu explorieren.. Unser Ziel ist der Aufbau eines Projektportfolios mit Schwerpunkt auf Lithium sowie umweltfreundlichen Energieträgern. Wir sehen hier die einmalige Chance, den wachstumsstarken Lithiumbatteriesektor mit Rohstoffen zu versorgen.

FÜR DAS BOARD:

Johnathan More, Chairman und Direktor

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Finanzmarktaufsicht oder eine andere Regulierungsbehörde haben die Information die in dieser Meldung enthalten sind geprüft oder missbilligt.

KONTAKTINFORMATION

Power Metals Corp. Johnathan More Chairman and Director 646-661-0409 info@powermetalscorp.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40000 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40000&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA73929 Q1072

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA73929Q1072

AXC0055 2017-06-07/09:33