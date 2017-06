Liebe Leser,

Volkswagen hatte am 6. Juni 2017 zu einer Betriebsversammlung im Werk Wolfsburg geladen. Dabei zog Markenchef Herbert Diess eine Zwischenbilanz für das bisherige Jahr. "Das Jahr läuft für unsere Marke ordentlich - unsere Strategie greift", sagte der Manager. In einer nächsten Stufe müsse der Hersteller nun seine "finanzielle Basis wieder grundlegend in Ordnung bringen".

"Müssen auch alte Zöpfe abschneiden"

Denn nur mit einem guten finanziellen Ergebnis könne VW ...

