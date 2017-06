Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) setzte seine Aufwärtsbewegung in den Kontraktwechsel am Donnerstag weiter fort und schloss (164,86) 38 Stellen über Vortagsniveau, so die Analysten der Helaba.Der September-Kontrakt handele zwei volle Punkte über dem Juni. Die Indikatoren im Tageschart würden ein konstruktives Bild zeichnen, der Aufwärtstrend sei intakt. Auf Wochensicht würden unverändert positive Signale dominieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...