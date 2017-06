Mit flypper steht ein Team in den Startlöchern für die Gründung eines neuen Versicherers in Deutschland, der als "hybrider" Versicherer nach dem Motto "Digital, wenn möglich - persönlich, wenn nötig" agieren will. Mit Dr. Peter Loisel ist nun auch ein Vorstand eines Versicherers beim InsurTech rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...