Spreitenbach - Die kalifornische Schuhmarke Skechers eröffnet in den nächsten Jahren mehrere Markenstores in der Schweiz. Dabei wird das Konzept von den Skechers Stores aus den USA übernommen - genauso wie bei den über 1500 Läden weltweit. Auf über 150m2 werden in modernen Ladenlokalitäten über 400 verschiedene Modelle aus dem Lifestyle- und Sportsegment präsentiert.

Die Schweiz gehörte bislang zu einem der wenigen Märkte ...

