Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Malta (pta010/07.06.2017/09:27) - Malta, 07.06.2017: solidare real estate holding plc ("solidare") (MT0000580101 / A1JGT0 / XNH), eine auf das Wachstumssegment Micro-Apartments spezialisierte Immobiliengesellschaft, hat eine langfristige Umfinanzierung über 30 Millionen Euro für zwei Immobilienprojekte in Düsseldorf abgeschlossen. Diese deckt den zunächst zwischenfinanzierten Kaufpreis und die in den kommenden Monaten anfallenden Projektkosten der beiden 2016 erworbenen Gebäude mit insgesamt rund 8.000 qm Mietfläche ab.



"Mit der langfristigen Finanzierung zu attraktiven Konditionen haben wir eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um zwei große Projekte aus unserem Portfolio voranzutreiben", sagt Zeki Yigit, CEO von solidare. "Ein genehmigter Bauantrag liegt uns bereits vor, den zweiten erwarten wir in Kürze", erklärt Yigit weiter.



Langfristiger Darlehensgeber für solidare ist eine namhafte deutsche Versicherung. Die ODDO SEYDLER BANK hat die Gesellschaft bei dieser Transaktion beraten.



PR und IR Kontakt



Torsten Graf NewMark Finanzkommunikation GmbH COLOSSEO Walther-von-Cronberg-Platz 16 60594 Frankfurt



Telefon: +49 / 69 / 94 41 80 - 64 Telefax: +49 / 69 / 94 41 80 - 19 Email: ir@solidare.de www.solidare.de



(Ende)



Aussender: solidare real estate holding plc Adresse: St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta Land: Malta Ansprechpartner: Laura Schlautmann Tel.: +49 211 730 632-35 E-Mail: laura.schlautmann@solidare.de Website: www.solidare.de



ISIN(s): MT0000580101 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1496820420793



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 07, 2017 03:27 ET (07:27 GMT)