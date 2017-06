Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-07 / 09:30 _EDAG übernimmt schwedisches Engineering-Unternehmen HRM Engineering AB _ *Arbon/Göteborg 07. Juni 2017 * Die EDAG Engineering Group AG hat mit Wirkung zum 01.06.2017 sämtliche Anteile der HRM Engineering AB, mit Sitz in Göteborg, Schweden übernommen. EDAG stärkt hierdurch den Zugang zum schwedischen Markt, und erweitert das Kompetenzspektrum insbesondere im Bereich Electrics/Electronics und Softwareentwicklung. Die seit den 1980er Jahren in Schweden aktive HRM ist als Engineering-Partner fest in der schwedischen Automobilindustrie etabliert. Über 120 Mitarbeiter bieten vom Standort Göteborg aus umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Electronics & Softwareentwicklung, Product Engineering und Quality Engineering an. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 14 Mio. EUR. Der schwedische Markt zeichnet sich durch eine hohe Dynamik in der Entwicklung von Automobilen und Nutzfahrzeugen aus und bietet gute Wachstumsperspektiven. Die neue Konstellation ist daher für beide Unternehmen ein wichtiger Schritt, um gemeinsam die gesteckten Wachstumsziele zu erreichen und die gute Positionierung weiter auszubauen. "Ich freue mich, dass wir mit HRM einen etablierten Engineering Dienstleister mit einem ausgezeichneten Ruf in der EDAG Gruppe begrüßen können. Das Leistungsspektrum und das Kundenportfolio beider Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise. Für unsere internationalen Kunden können wir somit noch umfangreichere Dienstleistungen, gerade auch in Zukunftsthemen rund um Electronics und Softwareentwicklung anbieten", unterstreicht Jörg Ohlsen, CEO der EDAG Engineering Group AG. *Über EDAG * EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt. EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Car-IT, integrale Sicherheit sowie neue Produktionstechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 715 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 43,8 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte EDAG 8.270 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden) in 19 Ländern. *Pressekontakte:* *Public Relations* Christoph Horvath Pressesprecher der EDAG Gruppe Telefon:+49 (0) 661- 6000 570 Mobil: +49 (0) 171- 8765 310 Mail: pr@edag.de www.edag.de *Investor Relations* Sebastian Lehmann Leiter Investor Relations Telefon:+49 (0) 611- 7375 168 Mobil: +49 (0) 175- 8020 226 Mail: ir@edag-group.ag ir.edag.de *Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen* Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der EDAG Konzernleitung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: EDAG Engineering Group AG Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-06-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Telefon: +41 71 54433-0 E-Mail: ir@edag-group.ag Internet: www.edag.com ISIN: CH0303692047 WKN: A143NB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 580931 2017-06-07

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2017 03:30 ET (07:30 GMT)