Stadtlohn - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ist gestern Morgen bei 12.781 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de". Bereits vorbörslich habe der DAX sein TH formatiert. Von hier aus sei es dann in kleineren Schritten abwärts gegangen, ohne dass es zu einer deutlicheren Erholung gekommen wäre.

