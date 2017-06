Wiesbaden (ots) -



Der preisbereinigte Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April 2017 saison- und arbeitstäglich bereinigt um 2,1 % niedriger als im Vormonat. Für März 2017 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 1,1 % gegenüber Februar 2017 (vorläufiger Wert: + 1,0 %). Der preisbereinigte Auftragseingang ohne Großaufträge im Verarbeitenden Gewerbe lag im April 2017 saison- und arbeitstäglich bereinigt auf dem Niveau des Vormonats.



Im April 2017 verringerten sich die Aufträge aus dem Inland im Vergleich zum Vormonat um 0,2 %. Die Auslandsaufträge nahmen um 3,4 % ab. Dabei verringerten sich die Auftragseingänge aus der Eurozone um 1,4 %, die Auftragseingänge aus dem restlichen Ausland um 4,8 % gegenüber März 2017.



Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragseingang im April 2017 um 0,1 % höher als im Vormonat. Bei den Herstellern von Investitionsgütern gab es einen Rückgang von 3,6 %. Im Bereich der Konsumgüter fielen die Aufträge um 0,8 %.



Der preisbereinigte Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag nach vorläufigen Angaben im April 2017 saison- und arbeitstäglich bereinigt um 1,3 % höher als im Vormonat. Für März 2017 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang von 0,3 % gegenüber Februar 2017 (vorläufiger Wert: - 0,8 %).



