Frankfurt - Die Stimmung an den Märkten ist tendenziell angespannt, berichten die Analysten der Helaba.Im Fokus stehe vor allem die Parlamentswahl in Großbritannien am Donnerstag. Vor dem Hintergrund aktueller Umfragen, die die Konservative und die Labour Partei nahezu gleichauf sehen würden, habe sich die Unsicherheit zuletzt noch einmal erhöht. Darüber hinaus hätten auch die EZB-Sitzung (ebenfalls am Donnerstag) sowie die politischen Spannungen zwischen verschiedenen arabischen Staaten das Potenzial, die Märkte zu bewegen.

