Neueste Version umfasst Innovationen, die die E-Billing-Analytik in Echtzeit und Microsoft Office® integrieren

AUSTIN, Texas, USA, 6. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitratech (http://www.mitratech.com/), der führende Anbieter von Softwarelösungen für rechtliche, Compliance- und operative Risiken, gab heute die Verfügbarkeit der neuesten Version einer seiner führenden ELM-Lösungen, eCounsel, bekannt.

Mit eCounsel können Rechtsteams die vollständige Kontrolle über ihre Rechtsgeschäfte behalten. Die Lösung bietet eine integrierte Verwaltung von Rechtsangelegenheiten, e-Billing und Ausgabenmanagement mit leistungsfähiger Berichterstellung und einem umfassenden Dokumenten-Management-System.

Zum ersten Mal können die Rechtsabteilungen von Unternehmen E-Billing-Analysen in Echtzeit nutzen. Dank der Integration von Viewabill mit eCounsel können Unternehmen erhebliche Einsparungen bei den Rechtskosten erzielen. Und Rechtsabteilungen profitieren auch von der erhöhten Effizienz und Produktivität der Microsoft Office®-Integration der nächsten Generation, Mitratech Office Link.

Durch die Integration mit Zeit- und Abrechnungssystemen von Anwaltskanzleien bietet Viewabill Rechtsteams in Echtzeit Einsicht in die Aktivitäten und Zeiteinträge ihrer Anwaltskanzleien, die über das Internet und Mobile-Apps abgerufen werden können. Dank der Integration von eCounsel und Viewabill können Rechtsabteilungen jetzt Zeiteinträge von Anwaltskanzleien in Echtzeit nutzen, um die Zusammenarbeit zu fördern, Beziehungen zu verbessern und die Ausgaben zu optimieren. Nur die Rechtsmanagement-Lösungen von Mitratech bieten den Zugang zu den entsprechenden Zeiteinträgen der Anwaltskanzleien, bevor Rechnungen erstellt werden. Rechtsteams können jetzt alles verfolgen und verstehen und mit ihren Anwaltskanzleien kommunizieren. Dank Benachrichtigungen und der integrierten Berichterstellung ist es noch einfacher, auf dem Laufenden zu bleiben.

Mitratech Office Link erhöht die Benutzeradaption erheblich und verbessert die Kernfunktionalität von eCounsel. Es sorgt dafür, dass die häufigsten und repetitiven Vorgangsmanagement-Aufgaben dort nahtlos durchgeführt werden können, wo Anwälte und ihre juristischen Mitarbeiter die meiste Zeit verbringen - innerhalb der Microsoft Outlook®- und Microsoft Office®-Tools. Mit Mitratech Office Link können Benutzer Zusammenfassungen zu Rechtsangelegenheiten ansehen, Rechnungen einfach überprüfen (einschließlich Genehmigungs-/Ablehnungs-Workflow) und die bidirektionalen Kalendereinträge nutzen - alles innerhalb von Microsoft Outlook®.

Die vorliegende Version ist das Ergebnis der Beiträge einer Arbeitsgruppe aus mehr als 20 eCounsel-Kunden, die halfen, viele der Merkmale und Funktionen zu gestalten. Winston Yeung, Senior Manager of Legal Operations von T-Mobile, gehörte zu dieser Arbeitsgruppe. Er sagte: "Die Beziehung, die wir mit Mitratech und dem eCounsel-Produktteam aufgebaut haben, ist für unseren Erfolg als Rechtsabteilung von unschätzbarem Wert. Von der Teilnahme an Arbeitsgruppen über Beiträge zu ihrer langfristigen Roadmap bis hin zur Fähigkeit, unsere juristischen Vorgänge mit der Technik an unserer Seite zu straffen, konnten wir als Innovatoren mit eCounsel den Angriff in unserem Bereich anführen."

"Unser Innovationsansatz wird durch unsere unübertroffenene Erfahrung und unser Wissen über die Funktion der Rechtsabteilung, unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden und den Wunsch geprägt, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Funktion als Rechtsabteilung zu fördern", sagte Jason Parkman, CEO, Mitratech. "Mitratech hat sich verpflichtet, in Innovationen zu investieren, und diese eCounsel-Version ist ein großartiges Beispiel."

Microsoft Office und Outlook sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA.

ÜBER MITRATECH

Mitratech ist ein marktführender Anbieter von Lösungen für rechtliche, Compliance- und operative Risiken mit mehr als 1.200 Unternehmenskunden aller Größen rund um die Welt, darunter fast 40 Prozent der Fortune-500-Unternehmen und mehr als 500.000 Benutzer in über 160 Ländern. Zum Softwareportfolio der Bereiche Unternehmensrecht und Risikomanagement von Mitratech gehören: Management von Rechtsangelegenheiten, Ausgabenmanagement, e-Billing, Legal Hold, Vertragsmanagement, Risikomanagement, Richtlinienmanagement, Auditmanagement sowie Gesundheits- und Sicherheitsmanagement. Näheres erfahren Sie unter www.mitratech.com (http://www.mitratech.com/).

Medienansprechpartner:

Mitratech

Bree Goodall

bree.goodall@mitratech.com

Tel.: +44 (0)20 3664 6686

