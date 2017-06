Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Karlsfeld (pts012/07.06.2017/09:45) - Zwei Staplerrufsysteme der securifix GmbH sorgen für Effektivität und Einsparungen. LT03 und LT04 sorgen für Ordnung und verschwundene Gabelstapler gehören zur Vergangenheit. Während LT03 nur Standardaufgaben bietet und den Gabelstapler ruft, zeigt LT04 einiges mehr. Was alles möglich ist, kann unter http://www.securifix.eu erkundet werden. Selbstverständlich sind beide Systeme kompatibel und LT03 kann leicht aufgerüstet werden. LT04 weist mehrere Leit- und Steuerungseinheiten auf, sodass der Lagerraum effektiv genutzt werden kann und der Materialfluss automatisiert wird. Überflüssige Staplerfahrten und Leerfahrten können durch genaue Eingaben in das Steuerungssystem ausgeschlossen werden. Es ist einfach, dieses Intralogistik-Portal zu installieren und zu handhaben. Durch Funk mesh networks arbeitet der Verbindungsaufbau störungsfrei und sicher. Vereinfacht ausgedrückt ermöglichen die Staplersysteme, nach exakten Analyse- und Bearbeitungsverfahren zu arbeiten. Die Empfangs- und Sendeeinheiten werden am Gabelstapler montiert und die Koordination erfolgt via drahtloser technischer Schnittstellen. Der Mitarbeiter gibt die Anweisungen in das Staplerrufsystem ein und schon erfolgt die Übertragung per Ultrahochfrequenz-Funksystem. Die Anweisungen an den Stapler werden über die Rufstelle freigegeben. Per Knopfdruck an die Rufstelle wird die Aktion quittiert, wenn der Stapler beispielsweise seine Ware übernommen hat. Stabil für härteste Einsätze Die Gehäuse der Geräte sind durch einen Aluminium-Druckguss gut gegen Staub und Wasser geschützt. Die Anzeige aus Flüssigkristall sorgt für eine gute Lesbarkeit und Staub- sowie Wasserschutz. Viele renommierte deutsche Unternehmen sind von der Qualität und dem Einsparpotential begeistert, wie die lange Referenzliste von Securifix beweist. Kein Wunder, denn mehr Effizienz bei Einsatz von weniger Gabelstaplern, das lässt sich kein Unternehmen zweimal sagen. Die Intralogistik kann mit dem Staplerrufsystem Geld sparen, Ressourcen schonen und effektiver arbeiten. Weitere interessante Informationen zu den schlauen Systemen, die die Intralogistikkosten reduzieren, finden sich unter: http://www.securifix.eu (Ende) Aussender: Securifix GmbH Ansprechpartner: Edmund Breitenfeld Tel.: +49 8131 614516 E-Mail: info@securifix.de Website: www.securifix.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170607012

