Am Tag vor einer wichtigen Sitzung der EZB hielten sich die Anleger zurück. Der Kurs der europäischen Währung ließ leicht nach. Von EZB-Chef Draghi wird eine neue Einschätzung der Risiken für den Währungsraum erwartet.

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1266 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht zeitweise bis auf 1,1282 ...

