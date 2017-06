Zürich - Cyberlink baut sein Sales-Team aus und holt Urs Reuss als Key Account Manager an Bord. In dieser neu geschaffenen Stelle verantwortet Reuss den Verkauf des gesamten Cyberlink-Portfolios mit Fokus auf Datacenter, Virtual Data Center (VDC) und Cloud. Er berichtet an Cyberlink CMO Michael Fiel.

Als Managed Service Provider umfasst Cyberlinks Portfolio Lösungen in den Bereichen Connectivity (Internetaccess sowie Standortvernetzungen), Managed Security und Datacenter. Urs Reuss berät Kunden hinsichtlich des gesamten Angebots, mit einem speziellen Fokus auf Datacenter- und VDC-Lösungen sowie Cloud Solutions. Mit dem Entscheid für Co-Location oder VDC hat ein Unternehmen die Gewähr, dass seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...