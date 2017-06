Zürich-Wallisellen Der Netzwerk- und IT-Dienstleister BT wird für Bridgestone Europe eine neue Netzwerk-infrastruktur aufbauen und Managed Cloud Services bereitstellen. Insgesamt werden mehr als 200 Standorte in 20 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) miteinander verbunden. Bridgestone Europe hat seinen Firmensitz in Brüssel und bedient Märkte in ganz Europa. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der Bridgestone Corporation, dem weltweit grössten Reifen- und Gummi-hersteller mit Firmensitz in Tokyo.

BT wird 150 Ladengeschäfte und mehr als 50 Büros, Produktionsanlagen und Testeinrichtungen sicher verbinden und nutzt dazu sowohl sein globales Virtuelles Privates Netzwerk (VPN) IP Connect als auch seinen Hochleistungs-Internet-Service. Der Connect Intelligence Service sorgt dabei für eine hohe Leistungsfähigkeit der geschäftskritischen Anwendungen von Bridgestone.

Bridgestone wird auf Basis der neuen Netzwerkinfrastruktur die sicheren, ...

