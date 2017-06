Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Zürich/Wien (pts013/07.06.2017/10:00) - Matrix42 ist führender Anbieter in den Bereichen Digital Workspace Management Solutions, Enterprise Mobility Management Solutions und Mobile Device Management Solutions. Das zeigt die soeben veröffentlichte, unabhängige Provider Lens Studie der Information Service Group (ISG). Das Research-Unternehmen hebt hervor, dass Matrix42 durch seinen 360° Workspace-Ansatz eine skalierbare, einheitliche Verwaltung für beliebige Geräte und Betriebssysteme bietet. Durch seine ganzheitliche Workspace Management-Lösung unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der einfachen, sicheren und geräteunabhängigen Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen. Grund genug, Matrix42 in allen drei Kategorien im Leader-Quadranten des ISG Reports zu positionieren. Der Digital Workspace ist ein zentrales IT- und Produktivitätsthema für Unternehmen. Benötigt werden Lösungen mit 360-Grad-Ansatz, die von der technischen Umsetzung bis hin zur Kosten- und Leistungsverrechnung sämtliche Aspekte der Arbeitsumgebung in einem durchgängigen Prozess automatisiert und sicher abdecken und schlüsselfertig bereitstellen. Die ISG-Studie hat die Leistungsfähigkeit aller relevanten Anbieter auf Basis der Produkteigenschaften, des Kundenfeedbacks, des Umsatzes sowie der lokalen Präsenz und dem Marktauftritt untersucht. Matrix42 wurde in drei Kategorien Leadership-Qualität attestiert: "Die Leadership-Auszeichnungen der ISG sind ein Beleg für unsere klare Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden und für unsere Innovationskraft. Wir sind stolz auf diese Bestätigung unserer Kompetenz im Workspace Management und werden unseren Kunden auch weiterhin einfache Lösungen für eine immer komplexer werdende IT bereitstellen. Wir freuen uns sehr über die ISG-Einschätzung und sehen dadurch unsere über 25 Jahre aufgebaute starke Marktposition bestätigt", sagt Oliver Bendig, CEO bei Matrix42. "Matrix42 verfügt über eine starke Lösung für das Management von digitalen Arbeitsplätzen von heute, morgen und übermorgen. Die Kunden bewerten sowohl die Funktionsbreite der Lösung, als auch die schnelle und einfache Implementierung als sehr positiv. Hierdurch wird Matrix42 nun schon zum fünften Mal als Leader beim Management von digitalen Arbeitsplätzen von uns eingestuft", erklärt Dr. Henning Dransfeld, Manager Advisor der ISG Experton Group AG. Leader Digital Workspace Management Solutions Die Analysten bescheinigen Matrix42 ein gutes Momentum im Markt, weil der Bereich des Client Managements nahtlos mit dem Bereich des Enterprise Mobility Managements in einer zentralen Lösung zusammengeführt ist. Dadurch ergibt sich eine skalierbare, einheitliche Verwaltung für beliebige Geräte und Betriebssysteme. Die Studie hebt hervor, dass Matrix42 flexible Bereitstellungsoptionen sowohl On-premise, hybrid als auch in der Cloud bietet und als zentrale Steuerungsplattform bei der Reduktion komplexer IT-Landschaften fungiert. Leader Mobile Device Management Solutions Leader-Anbieter im Bereich Mobile Device Management Software ermöglichen laut ISG nicht nur die rollenbasierte Administration von Gruppen, sondern auch die Integration in wichtige Betriebssysteme, Ablagesysteme, Collaboration Tools und App Entwicklungsplattformen. Matrix42 adressiert mit seiner EMM-Lösung Silverback erfolgreich alle Unternehmensgrößen, was von der einfachen Skalierbarkeit der Lösung zeugt. Das gute Umsatz- und Mitarbeiterwachstum sowie die stetig steigenden, hohen Userzahlen der Lösung und namhafte Referenzkunden weisen gemäß der Studie zudem auf ein positives Momentum hin. Leader Enterprise Mobility Management Solutions Enterprise Mobility Management fasst die Bereiche Mobile Device Management (MDM), Mobile Application Management (MAM) und Mobile Content Management (MCM) zusammen. Die ISG-Analysten bezeichnen Silverback als eine umfassende EMM Lösung, die zahlreiche MAM-, MDM und MAM Funktionalitäten bereitstellt. Sie ist hoch skalierbar, einfach zu implementieren und präsentiert sich sehr benutzerfreundlich und funktional. Zudem adressiert Matrix42 die Automatisierung von IT- und Geschäftsprozessen, die sich durch die eigene Service Management Lösung auch in die EMM Lösungen integrieren lässt. Über Matrix42 Matrix42 ist einer der Top-Anbieter von Software für das Arbeitsplatzmanagement. Mehr als 3.000 Kunden - darunter BMW, Infineon und Carl Zeiss - verwalten mit den Workspace Management Lösungen von Matrix42 über 3 Millionen Arbeitsplätze weltweit. Matrix42 ist in acht Ländern erfolgreich aktiv - Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Großbritannien, Schweden und Australien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main, Deutschland. Die Produkte und Lösungen der Matrix42 sind darauf ausgerichtet, moderne Arbeitsumgebungen - physische, virtuelle oder mobile Arbeitsbereiche - einfach und effizient bereit zu stellen und zu verwalten. Matrix42 fokussiert auf Anwenderorientierung, Automatisierung und Prozessoptimierung. Mit den Lösungen des Unternehmens werden sowohl die Anforderungen moderner Mitarbeiter in Unternehmen, die ortsungebunden und mit verschiedensten Endgeräten arbeiten wollen, als auch der IT-Organisation und des Unternehmens selbst optimal erfüllt. Matrix42 bietet seine Lösungen branchenübergreifend Organisationen an, die Wert auf ein zukunftsorientiertes und effizientes Arbeitsplatzmanagement legen. Dabei arbeitet das Unternehmen auch erfolgreich mit Partnern zusammen, die die Matrix42-Kunden vor Ort beraten und betreuen; zu den führenden Partnern zählen TAP.DE Solutions GmbH, Consulting4IT GmbH und DSP IT Service GmbH. Weitere Informationen unter: http://www.matrix42.com

