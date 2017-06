Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im frühen Handel leicht im Minus. Nach dem deutlichen Kursrückgang vom Vortag hielten sich die Anleger vor dem ereignisreichen Donnerstag wohl zurück, heisst es im Markt. Neben den britischen Parlamentswahlen steht dann auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank an, zudem findet in den USA die öffentliche Anhörung des ehemaligen FBI-Direktors James Comey vor dem Geheimdienst-Ausschuss des US-Senats statt.

Von der EZB-Sitzung erhoffen sich die Beobachter neue Hinweise über die Fortführung der expansiven Geldpolitik. Weil die Inflationsrate im Euroraum zuletzt wieder gefallen ist, wird von EZB-Chef Mario Draghi trotz einer anziehenden europäischen Konjunktur aber ein zurückhaltender Ton erwartet. In den USA könnten die Aussagen des ehemaligen FBI-Direktors für neue Unruhen um die Trump-Administration sorgen und damit auch das von den Märkten erhoffte umfangreiche Programm zur Stimulierung der US-Wirtschaft gefährden, fürchten Beobachter.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,11% tiefer bei 8'898,84 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt 0,03% auf 1'403,54 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 0,09% auf 10'145,60 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 ...

