Wochen der Vorfreude treiben die Erwartungen an den lang ersehnten Urlaub mit der Familie schon mal in unrealistische Höhen: eine perfekte Unterkunft, zwei Wochen ganz ohne Streit in der Familie, nette Spielkameraden für die Kinder auf dem Campingplatz, jederzeit freie Liegen am Pool. "Wer mit so einer Erwartung in den Urlaub fährt oder fliegt, wird garantiert enttäuscht", warnt Diplom-Psychologin Tanja Kretz-Bünese aus München im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Sie rät daher: "Bleiben Sie offen und versuchen Sie, die Dinge einfach auf sich zukommen zu lassen." Sind die Eltern entspannt, spüren das auch die Kinder. Im Urlaub hängt man plötzlich auf engem Raum rund um die Uhr aufeinander - bei so viel Nähe kann es schnell mal krachen. "Trauen Sie sich, Stopp zu sagen, wenn Ihnen alles zu eng wird. Offen zu sagen, 'Mir wird das gerade zu viel, ich brauche mal fünf Minuten für mich', muss erlaubt sein", betont die Expertin. Wer rechtzeitig aus einer stressigen Situation aussteigt, verhindert den großen Knall. Das neue Heft von "Baby und Familie" bietet in seiner Titelgeschichte vielfältige Tipps für einen erholsamen Familienurlaub.



