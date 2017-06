RWE-Calls mit 100%-Cahnce bei Kursanstieg auf 21,22 EUR

Laut einer im täglichen BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse besteht bei der RWE-Aktie, ISIN: DE0007037129, auch nach dem spektakulären Kurssprung noch Luft nach oben. Hier die Analyse:

Rückblick: RWE startete Mitte Dezember 2016 nach einem Tief bei 11,01 EUR zu einer starken Rally. Diese führte den Wert an den Widerstand bei 17,60 EUR. Dort hatte die Aktie nach einem mehrjährigen Abverkauf im März 2003 ein längerfristiges Tief ausgebildet. Ende Mai konsolidierte der Versorgerwert an dieser Hürde einige Tage, am 30. Mai gelang der Ausbruch über diese Hürde. Seitdem hat er sich deutlich nach oben abgesetzt.

Ausblick: Der Ausbruch über 17,60 EUR verschaffte der RWE-Aktie weiteres Rallypotential. Der nächste Zielbereich liegt bei 21,22-21,67 EUR. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 17,60 EUR wäre allerdings ein klarer Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 16,49 oder vielleicht sogar 15,00 EUR gerechnet werden."

Kann die RWE-Aktie in den nächsten Tagen den unteren Rand des Zielbereiches von 21,22 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 20 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 20 Euro, Bewertungstag 18.8.17, BV 0,1, ISIN: DE000GD5B2M0, wurde beim Aktienkurs von 19,52 Euro mit 0,072 - 0,075 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der RWE-Aktie in den nächsten 14 Tagen auf 21,22 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,15 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 17,0114 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,0114 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR6M245, wurde beim RWE-Aktienkurs von 19,52 Euro mit 0,27 - 0,28 Euro taxiert.

Kann der Kurs der RWE-Aktie in den nächsten Tagen auf 21,22 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,42 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de