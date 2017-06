Linz - Dass es wirklich beim EUR/USD zu einem Sturm kommen wird, ist eher ungewiss, aber die Wahl in Großbritannien und die EZB-Sitzung haben doch einiges Potenzial in sich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei der morgigen EZB-Sitzung seien keine großen Überraschungen geplant, was den Leitzins oder das Anleihen-Ankaufprogramm angehe. Überraschen könnte die EZB aber, indem sie Informationen über das weitere Vorgehen preisgebe. Vielleicht komme der erste kleine Hinweis aus der ultralockeren Geldpolitik auszusteigen. EUR/USD wird unserer Einschätzung nach bis zur EZB-Sitzung unverändert bleiben und in einer engen Range von 1,250 bis 1,1290, so Oberbank. (07.06.2017/alc/a/a)

