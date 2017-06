Henning Koch wird zum 01.09.2017 Leiter des neu geschaffenen Bereichs Transactions bei der Commerz Real. In seiner Funktion als Global Head verantwortet und koordiniert er künftig alle internationalen Immobilien an- und -verkaufsaktivitäten und berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden Andreas Muschter.

