Betreiber von Kernkraftwerken wurden in der Zeit zwischen 2011 und 2016 zu einer Abgabe der sogenannten Brennelementesteuer verpflichtet, heute hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Unrechtmäßigkeit dieses Gesetzes festgestellt - RWE & Co. sprangen daraufhin deutlich ins Plus.

Insgesamt können sich die Unternehmen auf eine geforderte Rückzahlung von rund sechs Milliarden Euro einstellen, besonders die Papiere von RWE und E.ON setzten daraufhin ihre Rally weiter fort und legten in einer ersten Reaktion um mehr als drei Prozent zu. Im Beispiel der RWE-Aktie ist jedoch auch Vorsicht geboten, denn der Wert erreichte mit dem heutigen Kurssprung ganz knapp seine markante Hürde aus August 2013 bei rund 20,00 Euro, was zu Gewinnmitnahmen seitens der Marktteilnehmer und einem anschließenden Pullback führen könnte. Denn wie bereits in Analyse vom 19. Mai 2017: "RWE: Aktie im Rally-Modus" wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...