TIBCO präsentiert Spotfire Data Catalog(press1) - Das neue Datenkatalog-Produkt bietet AI-gestützte Funktionenfür Data Discovery, Textanalyse sowie Smart Data Ingestion UnificationMünchen, 07. Juni 2017 - TIBCO Software Inc. [1], ein weltweit führenderAnbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware, bringtmit TIBCO Spotfire(R) Data Catalog eine neue Lösung für Datenkonnektivitätund -management auf den Markt, deren patentierte Composite-Join-Operationen sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Datenautomatisch finden und miteinander verknüpfen können. IT-Teams könnendamit Business-Analysten und Datenwissenschaftlern einen einheitlichenSelf-Service-Zugang zu den verschiedensten relationalen und Big-Data-Datenquellen bereitstellen."Spotfire Data Catalog macht das Navigieren in Unternehmensdaten soeinfach wie die Content-Suche im Web", erklärt Brad Hopper, Vice PresidentProduct Strategy von TIBCO. "Maschinelles Lernen und komfortable Drag Drop-Funktionen für die Datenübernahme in individuelle Spotfire-Datamartshelfen unseren Kunden dabei, isolierte Datensilos aufzulösen und den Wertihrer Datenassets zu maximieren. Mit Spotfire Data Catalog erhalten sieEinblick in Daten, von deren Existenz sie bis dato nichts geahnt haben."Bei der kontinuierlichen Indexierung von Datenbanken und Datenpools wendetSpotfire Data Catalog komplexe Algorithmen für das Text Mining an, umBeziehungen zwischen Tabellen und Dokumenten aufzudecken, aber auchKonzepte und Stimmungen ans Tageslicht zu bringen. Dabei können dieInformationen durch eine gezielte Suche gefunden oder als Empfehlungausgegeben werden. Der Anwender muss dann lediglich auswählen, was inseinen virtuellen Datamart übernommen werden soll, und diesen anschließendfür die Analyse mit Spotfire(R) freigeben."Wir nutzen Spotfire in großem Stil, um unsere Pharmakunden bei derAnalyse und Evaluierung umfangreicher Forschungs- und klinischer Daten zuunterstützen", erklärt Jens Hoefkens, Leiter des Plattform-Segments beiPerkin Elmer. "Mit dem neuen Datenkatalog-Produkt erhalten sie nun auchFunktionen für die automatische Suche, Korrelation und Empfehlungverwandter Daten. Dies ist ein großer Schritt nach vorn, von dem besondersdie Forschung und Entwicklung der Pharmaindustrie profitiert, mit ihrerFlut an strukturierten und unstrukturierten Daten ausWirkstoffeigenschaften, Biomarker-Profilen, Patienten-Labordaten,Sicherheitsbewertungen, elektronischen Patientendaten und vielem mehr. Alszentraler Bestandteil der PerkinElmer Signals Plattform ermöglichtSpotfire Data Catalog die übergreifende Strukturierung und Verwaltung alldieser Daten."Ausführliche Informationen zu TIBCO Spotfire Data Catalog und einekostenlose Testversion erhalten Sie unter www.tibco.com/products/tibco-streambase [2].Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zur gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, Spotfire und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen inden USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- undUnternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck derWarenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhJaya Hegele/Amelie NägeleinEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

June 07, 2017 04:20 ET (08:20 GMT)