Die in Biel ansässige unabhängige Uhrenmarke Formex Watch SA,

weltweit für ihre sportlichen Swiss Made Uhren mit patentierter

Aufhängung bekannt, zieht sich nach 20 Jahren aus dem klassischen

Fachhandel zurück und setzt konsequent auf den Online-Verkauf. Durch

diesen radikalen Schritt ist Formex in der Lage, die Preise ihrer

Uhren über Nacht zu halbieren, da nebst Händlermargen auch alle für

den Aussendienst anfallenden Kosten wegfallen.



Die Uhren können direkt online bei Formex in der Schweiz auf

Rechnung oder mittels PayPal, Kreditkarte oder Banküberweisung

bestellt werden und sind am nächsten Tag versandkostenfrei geliefert.

Bei Nichtgefallen gewährt der Hersteller den Kunden ein kostenloses

Rückgaberecht von 30 Tagen.



Jungunternehmer Raphael Granito, der die Marke vor einem Jahr

übernommen hat, ist überzeugt: "Wir sind den radikalen Wechsel in den

Online Verkauf angegangen und haben uns bewusst aus dem Fachhandel

zurückgezogen, um unsere Preispolitik unmissverständlich umzusetzen.

Wir wollen mit den Kunden auf Augenhöhe sein und unsere Uhren einem

breiteren Publikum zugänglich und erschwinglich machen. Mit diesem

Schritt sind wir in der Lage, Kunden viel direkter zu bedienen und

ihnen qualitativ hochstehende Schweizer Uhren zu einem unschlagbaren

Preis-Leistungsverhältnis anzubieten."



Die Bieler Marke wurde 1998 gegründet und ist für sportliche Uhren

im Rennsportdesign und die patentierte Formex Gehäuseaufhängung

bekannt, welche die Uhr zusätzlich schützt und den Tragekomfort

wesentlich erhöht. Einstiegsmodelle mit ETA-Quarz-Werken sind bereits

ab 345 Franken erhältlich, und Automatik-Modelle mit

ETA-Valjoux-Chronographen-Werken 7750 sind ab 1'100 Franken im

Angebot. Auf allen Uhren gewährt Formex eine Garantie von 3 Jahren.



Kontakt:

Formex Watch SA - Wasserstrasse 42 - 2502 Biel/Bienne +41 32 333 24

55 raphael@formexwatch.com - www.formexwatch.com



Für Fragen im Zusammenhang mit der Verbreitung dieses Pressetextes

wenden Sie sich bitte an:



Monique Unterrassner

Medienverantwortliche Formex Watch SA

Dorfstrasse 1

CH-3274 Bühl

+41 (0)79 251 22 61

munterrassner@bluewin.ch